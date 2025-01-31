Як змінилася пенсія в Україні: названо середній розмір виплат

Середній розмір пенсій в Україні на 1 січня становив 5789,1 гривень. Порівняно з аналогічною датою попереднього року розмір виплат зріс на 7,5%

Про це у Telegram написав голова парламентського Комітету з питань фінансів Данило Гетманцев з посиланням на Пенсійний фонд.

За його словами, всього на початок року в Україні зареєстровано 10,3 млн пенсіонерів. З них 2,8 млн осіб продовжують працювати (середній розмір виплати працюючим пенсіонерам — 6303 грн).

Завдяки проведеній у березні минулого року індексації пенсій дещо поліпшилась структура отримуваних виплат за розміром. На початок 2025 року:

пенсії нижче 3 тис. грн отримували 26,0% від усіх пенсіонерів (торік – 29,7%);

від 3 тис. грн до 4 тис. грн – 17,6% (на початок 2024 року – 21,3%);

від 4 тис. грн до 5 тис. грн – 18,8% (торік – 14,9%);

від 5 тис. грн до 10 тис. грн – 25,5% (на початок 2024 року – 23,2%);

понад 10 тис. грн – 12,2% (торік – 10,9%).

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Найвищі пенсійні виплати отримували жителі:

Києва – у середньому 8018 грн.;

Донецької області – 7168 грн.;

Луганської області – 6694 грн.

Найменші – мешканці:

Тернопільської області – 4485 грн.;

Чернівецької області – 4648 грн.;

Закарпатської області – 4727 грн.

«Звісно, те, що виплати менш ніж 3 тис. грн отримує кожний четвертий пенсіонер, менше 4 тис. грн – 43,6%, менше 5 тис. грн – 62,4%, не може не засмучувати, — зазначає політик. — Ми продовжуємо їхати на застарілій, малоефективній солідарній системі, яка консервує бідність. За нинішньої демографічної ситуації, яка продовжує погіршуватись, подальшого скорочення пропорції «працюючі / пенсіонери» – це шлях в нікуди».

Нардеп очікує, що цього року Рада все ж прийме закон щодо запуску другого рівня пенсійної системи – накопичувального.

Результат, звісно, буде не завтра і не післязавтра, це реформа, яка приноситиме плоди значно пізніше, але відкладати її далі до кращих часів точно не можна.

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