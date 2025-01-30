Кому підвищать пенсії у лютому 2025

У лютому 2025 року частина пенсіонерів отримає збільшені виплати завдяки віковій надбавці, а також ті, хто перебуває в Україні, матимуть можливість отримати 1000 грн державної допомоги, якщо не скористалися нею у грудні або січні

Вікова надбавка до пенсії

З початку лютого надбавки до пенсій отримають громадяни, яким упродовж місяця виповниться 70, 75 або 80 років. Однак ця доплата передбачена лише для тих, чий розмір пенсії не перевищує 10340,35 грн.

Розмір вікової надбавки залежить від віку пенсіонера:

70-75 років — до 300 грн;

75-80 років — до 456 грн;

80+ років — до 570 грн.

Як отримати 1000 грн у лютому

Пенсіонери, які не скористалися програмою єПідтримка («Тисяча Зеленського») у грудні-січні, можуть отримати 1000 грн у лютому. Це одноразова допомога від держави, доступна лише тим, хто проживає в Україні. Програма діятиме до кінця лютого 2025 року.

Гроші будуть нараховані на картку «Національний кешбек», яку можна оформити через Дію або один із банків-партнерів програми.

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Для пенсіонерів і осіб з інвалідністю I-II групи, які отримують виплати через Укрпошту, передбачена можливість отримання допомоги у відділенні. Перелік таких громадян формує Міністерство соціальної політики, і вони не можуть подати заявку через Дію.

Отримані кошти також можна витратити через Укрпошту на оплату комунальних послуг або придбання товарів українського виробництва.

Гроші на картці Нацкешбеку можна витратити до кінця 2025 року, а от 1000 грн на Укрпошті — до березня 2025 року. Зняти готівку з картки не можна.

Кому у лютому скоротять пенсії

Відповідно до закону «Про державний бюджет на 2025 рік», у цьому році діятимуть обмеження для пенсій, які суттєво перевищують середній рівень по країні або 10 прожиткових мінімумів (ПМ) для непрацездатних осіб.

Це стосується виплат у розмірі 60 000, 80 000, 100 000 грн і більше.

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Важливо: обмеження не торкнуться військових, які нині захищають Україну, або брали участь у бойових діях з 2014 року.

Механізм обмеження:

Чим вища пенсія, тим вищий коефіцієнт буде застосовуватися:

10-11 ПМ (23 610 — 25 971 грн) — коефіцієнт 0,5;

11-13 ПМ (25 971 — 30 693 грн) — коефіцієнт 0,4;

13-17 ПМ (30 693 — 40 137 грн) — коефіцієнт 0,3;

17-21 ПМ (40 137 — 49 581 грн) — коефіцієнт 0,2;

21+ ПМ (49 581 грн і більше) — коефіцієнт 0,1.

Ці обмеження стосуються лише тієї частини пенсії, яка є державною доплатою, а не страховими виплатами, сформованими за рахунок сплачених внесків.

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За матеріалами biz.nv.ua.