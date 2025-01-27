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Названо, хто отримує найвищу пенсію в Україні

27.01.2025 17:30
Ольга Деркач
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Максимальна пенсія в Україні становить 10 прожиткових мінімумів, що дорівнює 23 610 гривням. Проте деякі категорії пенсіонерів отримують виплати за окремими правилами, які не регулюються загальним пенсійним законодавством

Названо, хто отримує найвищу пенсію в Україні

Названо, хто отримує найвищу пенсію в Україні Фото: unsplash.com, flaticon.com

Одні з найвищих пенсій в Україні отримують колишні судді. Наприклад, у Львівській області 145 колишніх суддів мають право на довічне грошове забезпечення.

Як зазначила начальниця Пенсійного фонду Львівської області Галина Недзельська, середній розмір пенсії суддів сягає 112 тисяч гривень на місяць.

Для порівняння, станом на 1 січня 2024 року у Львівській області проживало 671 тисяча пенсіонерів. Щомісячні витрати на виплату пенсій у регіоні становлять близько 3,6 мільярда гривень.

Розмір пенсій суддів визначається за спеціальною формулою, яка враховує їхній стаж та рівень зарплати. Мінімальна пенсія для судді дорівнює 50% його заробітної плати на момент виходу на пенсію.

За кожен додатковий рік стажу понад 20 років до пенсії додається ще 2%. Наприклад:

  • за 30 років стажу розмір пенсії складає 70% від зарплати;
  • за 40 років – максимально можливі 90%.

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Варто зазначити, що судді, які вийшли у відставку, отримують щомісячне довічне грошове утримання незалежно від віку. Це і є причиною значно вищих пенсій у порівнянні з іншими категоріями громадян.

На сьогодні максимальний розмір пенсії в Україні становить 23 610 гривень. Законодавство обмежує її величину 10 прожитковими мінімумами для непрацездатних осіб.

Однак існують винятки: окремі категорії громадян отримують спеціальні надбавки, які дозволяють перевищувати цей ліміт.

До таких категорій належать:

  • науковці;
  • депутати;
  • держслужбовці;
  • працівники місцевого самоврядування.

Нагадаємо, що пенсійна система України буде реформована. На засіданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) було схвалено Білу книгу реформування системи добровільного накопичувального пенсійного забезпечення в Україні.

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Джерело: 24 Канал.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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