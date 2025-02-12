7 криптовалют, які варто розглянути для купівлі у лютому 2025

Поки на крипторинку панують ведмежі настрої, інвестори підшукують перспективні активи, куди можна вкласти гроші перед початком нової бичачої хвилі. Далі ми розглянемо декілька криптовалют, на які варто звернути увагу

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin став першим мемкоїном, створеним у 2013 році. Символом DOGE є собака породи Shiba Inu на ім’я Кабосу. DOGE цінується за низькі комісії та швидкі транзакції і вже використовується у реальному житті для чайових та онлайн-платежів.

Токену прогнозують подальше зростання, зокрема, через дії Ілона Маска щодо популяризації цього мемкоїна та його асоціації з Департаментом ефективності уряду США (DOGE). Нагадаємо, що нещодавно на його офіційному сайті з’явився логотип одноіменного мемкоїну.

XRP (XRP)

XRP є нативним токеном XRPLedger від Ripple. Цей актив широко використовується для миттєвих та дешевих транскордонних платежів. За даними CoinGecko, XRP посідає третє місце за ринковою капіталізацією, яка становить $144,8 млрд.

Попри те, що деякі аналітики критикують монету, більшість експертів зберігають бичачий довгостроковий прогноз для XRP, намічаючи траєкторію, яка може призвести до зростання активу до $5,85 і вище, якщо ключові технічні рівні втримаються.

Solana (SOL)

Solana — один із найпродуктивніших блокчейнів, що вирізняється масштабованістю та швидкістю. Використовуючи механізм консенсусу Proof of History (PoH), Solana забезпечує миттєву обробку транзакцій. Крім того, ця мережа є важливою платформою для DeFi-проєктів, NFT та популярних мемкоїнів.

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Worldcoin (WLD)

Worldcoin відомий своєю технологією сканування райдужки ока, яка поєднує цифрові ідентифікаційні методи з децентралізованими фінансами. Цей проєкт використовує спеціальний пристрій Orb, що дозволяє верифікувати унікальність кожного користувача.

Наразі актив знаходиться у затяжному низхідному тренді. Технічні індикатори сигналізують «продавати». Однак фундаментальні чинники, зокрема розвиток екосистеми та стратегічні партнерства, можуть сприяти зміні тренду у середньостроковій перспективі, про що повідомляють різні аналітики, закликаючи уважно стежити за тенденціями.

Hedera (HBAR)

Hedera є децентралізованою публічною мережею, а HBAR — її нативним токеном. Відмінною рисою Hedera є архітектура Directed Acyclic Graph (DAG), яка дозволяє паралельно обробляти транзакції, що забезпечує високу масштабованість. На відміну від традиційних блокчейнів, Hedera працює на основі технології Hashgraph.

Sui (SUI)

Це блокчейн першого рівня (Layer 1), що вирізняється високою швидкістю обробки та масштабованістю. Унікальні особливості Sui включають об’єктно-орієнтовану архітектуру, мову програмування Move, near-instant finality та транзакції з низькою затримкою.

JetBolt (JBOLT)

Ще одна цікава криптовалюта, яка знаходиться на етапі передпродажу та активно рекламується, тому може мати непогані шанси на успіх. JetBolt (JBOLT) працює на мережі Skale та використовує технологію zero-gas, що усуває комісії за транзакції.

Платформа підтримує Web3-гаманець із біометричною автентифікацією та забезпечує швидкі транзакції. Також інтегрує штучний інтелект для аналізу блокчейн-новин. На етапі передпродажу продано понад 320 мільйонів токенів.

Перед ухваленням інвестиційних рішень варто детально аналізувати ринок, оцінювати ризики та звертати увагу не лише на технічні індикатори, а й на фундаментальні фактори. Криптовалютний ринок залишається високоволатильним, тому ретельне дослідження, вивчення офіційних джерел і консультація з фінансовими експертами допоможуть ухвалити обґрунтоване рішення.

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