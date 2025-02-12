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Ethereum зросте до $3000 — експерти

12.02.2025 16:40
Ольга Деркач
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Ethereum (ETH) може незабаром повернутися до позначки вище $3000, прогнозують аналітики 10x Research

Ethereum зросте до $3000 — експерти

Ethereum зросте до $3000 — експерти Фото: unsplash.com

Їхні оцінки базуються на ряді факторів, зокрема на значенні індексу відносної сили (RSI), який сигналізує про перепроданість активу, пише Incrypted.

Фахівці звертають увагу на те, що RSI опустився до 36%. Подібна ситуація спостерігалася в серпні 2023 року, а також у травні та серпні 2024 року, і щоразу після цього ринок демонстрував відскік.

Нещодавнє падіння ETH пов’язують із загрозою торговельного протистояння між США та кількома країнами, зокрема Китаєм. Проте аналітики вказують на позитивну зміну в ціновій динаміці, що може свідчити про початок відновлення активу.

«Ethereum, схоже, намагається встановити якийсь бичачий імпульс і, можливо, нарешті зможе відновитися вище $3000. Настрої щодо другого за величиною криптоактиву зростають, і багато середньо- і довгострокових власників скористалися ситуацією», — зазначив стратег LMAX Джоел Крюгер у звіті.

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Експерт говорить про відтік монет із централізованих криптобірж. Подібна тенденція спостерігалася під час нещодавнього обвалу ринку на початку місяця та повторилася 8-9 лютого.

Драйверами подальшого зростання активу можуть стати два фактори: впровадження оновлення Pectra, хоча деякі аналітики побоюються, що воно може негативно вплинути на довгострокову цінність монети, а також оприлюднення інфляційних даних у США, які, ймовірно, матимуть позитивний вплив.

Звіт зазначає, що визначальним сигналом для подальшого зростання стане подолання рівня підтримки $2650. Станом на момент підготовки матеріалу вартість активу становить $2595.

Нагадаємо, що ціна Ethereum може досягти $7400 у 2025 році. Ethereum (ETH) готується до зростання, про що говорять експерти та на що вказують технічні індикатори. Згідно з нещодавнім аналізом Titan of Crypto, монета формує потенційну перевернуту модель «голова та плечі» (Inverse Head and Shoulders) у висхідному каналі з цільовою позначкою $7400.

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Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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