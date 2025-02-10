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Solana може досягти $565 — прогноз експерта

10.02.2025 19:40
Ольга Деркач
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Незважаючи на нещодавні ведмежі настрої, Solana (SOL) демонструє ознаки потенційного прориву, причому як технічні, так і фундаментальні показники вирівнюються для бичачого руху

Solana може досягти $565 — прогноз експерта

Solana може досягти $565 — прогноз експерта Фото: pexels.com

Криптотрейбер виявив повторювану цінову модель, припускаючи, що якщо історичні тенденції збережуться, SOL може досягти $565.

Trader Tardigrade звернув увагу на повторювану тенденцію в цінових рухах Solana, де кожен прорив з висхідної трикутної формації послідовно досягав рівня розширення Фібоначчі 2,618.

Ця закономірність була надійним індикатором цінових стрибків SOL, що ще більше посилює ймовірність чергового висхідного руху.

Зараз SOL знаходиться на пізніх стадіях ще одного висхідного трикутника. Оскільки модель вже пройшла більше половини шляху, трейдери очікують на підтвердження прориву, який може підштовхнути SOL до наступної цілі Фібоначчі — $565.

Окрім технічних показників, інституційні прогнози ще більше підтримують бичачий сценарій для Solana.

Інвестиційна компанія VanEck прогнозує, що SOL може досягти $520 до 2025 року, посилаючись на збільшення частки ринку в секторі платформ смарт-контрактів (SCP) як на ключовий фактор зростання.

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Згідно з оцінками, очікується, що до кінця 2025 року домінування Solana на ринку в секторі SCP зросте з 15% до 22%. Цей прогноз базується на макроекономічних факторах, зокрема на зростанні грошової маси М2 в США, яка історично демонструє сильну кореляцію з капіталізацією крипторинку.

Крім того, зростаюче прийняття Solana розробниками, збільшення обсягів торгівлі на DEX і розширення бази активних користувачів ще більше посилюють цей бичачий прогноз.

Виходячи з цих факторів, VanEck оцінює, що ринкова капіталізація Solana може досягти приблизно $250 млрд, що відповідає ціновій меті в $520 до кінця року.

На додачу до «бичачого» прогнозу, нещодавнє визнання Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC) подачі заявки на реєстрацію ETF Solana від Grayscale знаменує собою зміну регуляторного тону, що потенційно відкриває шлях для притоку інституційних інвесторів в цей актив.

У міру зростання інституційного інтересу і прискорення впровадження, Solana продовжує зміцнювати свої позиції в якості провідної платформи смарт-контрактів, а численні «бичачі» каталізатори підживлюють її потенціал зростання.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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