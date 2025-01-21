Dogecoin з’явився на сайті Департаменту ефективності уряду: реакція мемкоїну

Департамент ефективності уряду США (DOGE) опублікував логотип одноіменного мемкоїну на офіційному вебсайті після інавгурації президента Дональда Трампа

Департамент Сполучених Штатів, очолюваний Ілоном Маском і спрямований на скорочення державних витрат і впорядкування нормативних актів, запустив свій офіційний вебсайт сьогодні, 21 січня. Поруч з назвою зображено логотип відомого мемкоїна Dogecoin, символ долара та гасло: «народ проголосував за масштабні реформи».

Цей крок пов’язаний із тим, що голова підрозділу, давній ентузіаст Dogecoin і мільярдер, який підтримує Трампа, Ілон Маск, тепер, як повідомляється, одноосібно керує операціями. Колишній співкерівник, біотехнологічний підприємець і криптоактивіст Вівек Рамасвамі, схоже, планує балотуватися на посаду губернатора штату Огайо наступного року.

Трамп обрав їх для управління DOGE після своєї перемоги на президентських виборах у листопаді.

«Разом ці двоє чудових американців прокладуть шлях для моєї адміністрації до демонтажу урядової бюрократії, скорочення надмірних регуляцій, ліквідації марнотратних витрат і реструктуризації федеральних агентств», — написав Трамп у своєму оголошенні тоді.

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Хоча DOGE не є офіційним урядовим департаментом, цей підрозділ покликаний надавати рекомендації для здійснення масштабних структурних реформ поза рамками уряду США, використовуючи безпрецедентний «підприємницький підхід» у співпраці з Білим домом і Офісом управління та бюджету.

Нагадаємо, що Dogecoin було створено як жарт у 2013 році інженерами-програмістами Біллі Маркусом та Джексоном Палмером. Відповідно до нього ставився і Маск.

«Я жартую про Dogecoin і все таке, бо просто люблю Dogecoin, — сказав Маск минулого року. — Бо це має найкраще почуття гумору, у ньому є собаки та меми, і я люблю всі ці речі».

Як результат останніх подій Dogecoin зріс приблизно на 11% у вівторок до $0,40. Станом на момент написання матеріалу ціна коливалася на рівні $0,37. При цьому зауважимо, що це дещо нижче за рівень, який спостерігався 18 січня — $0,43.

Нагадаємо, що визначаючи майбутнє мемкоїна DOGE (за теорією хвиль Елліотта) криптоаналітик XForceGlobal зазначив, що спочатку токен досягне $4, потім може зазнати значної корекції, можливо, в діапазоні 80-90%, що не обов’язково спростує бичачий сценарій. На його думку, наступна велика хвиля зростання Dogecoin після корекції може підняти вартість до діапазону $12, $25 або навіть $30. Він також припустив спекулятивну цифру $57, але застеріг від сприйняття її як гарантованої мети.

XForceGlobal також назвав DOGE «королем усіх мемкоїнів».

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За матеріалами cointelegraph.com, theblock.co.