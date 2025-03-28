Скільки військові отримуватимуть з 1 квітня: хто і за що матиме надбавки

Яку зарплату отримують українські військовослужбовці та кому нараховують додаткові виплати?

Нагадаємо, що грошове забезпечення військовослужбовців складається з двох частин:

окладу – базової суми, яка залежить від звання та роду військ;

надбавок – додаткових виплат за умови служби в зоні бойових дій або виконання спеціальних завдань.

На військовослужбовців не поширюється дія Трудового кодексу, їхні виплати регулює Закон «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей».

Базовий оклад у 2025 році

Розмір окладу зростає зі званням та посадою. Наприклад:

рекрут отримає близько 20 тис. грн (для порівняння — у 2022 році ця сума становила лише 10 тис. грн);

командири та їхні заступники мають базові оклади на рівні 50-60 тис. грн.

Також у 2025 році передбачена можливість індексації грошового забезпечення. Якщо приріст індексу споживчих цін перевищить 103%, військовослужбовцям можуть додатково підвищити виплати. Рішення про індексацію ухвалюють на основі щомісячного аналізу інфляційних показників. Виплати здійснюються з бюджетних джерел, які передбачають фінансування сектору оборони.

У Міністерстві оборони наголошують, що грошове забезпечення має гарантувати гідний рівень життя для військових та їхніх родин, підтримувати мотивацію та компенсувати специфічні умови й ризики служби.

Надбавки: за що нараховують доплати

Розмір надбавок визначається залежно від характеру служби:

30 000 грн — для військових, які виконують бойові завдання або займаються розмінуванням;

50 000 грн — для офіцерів, які працюють у штабах і командних структурах;

70 000 грн — для військовослужбовців, які перебувають безпосередньо на передовій;

100 000 грн — для тих, хто бере активну участь у бойових діях.

Надбавки нараховуються на основі офіційних підтверджень: бойових наказів, рапортів командирів або записів у журналі бойових дій.

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Таким чином, із урахуванням окладу та надбавок, сукупна зарплата військових у 2025 році може становити від 20 000 до 200 000 грн на місяць.

Сума виплат також залежить від військового звання. Щоб дізнатися приблизний розмір грошового забезпечення, можна скористатися онлайн-калькулятором: достатньо ввести звання, стаж, місце служби та інші параметри.

Нагадаємо, що у 2024 році Верховна Рада ухвалила закон №11407, який дозволяє військовослужбовцям самостійно вказувати, хто з родичів має право на отримання виплат у разі зникнення безвісти або потрапляння в полон.

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За матеріалами unian.ua, finance.novyny.live.