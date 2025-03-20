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Якою буде мінімальна зарплата в Україні з 1 квітня

20.03.2025 14:00
Ольга Деркач
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Рівень оплати праці є ключовим чинником при виборі роботи, а гарантований мінімум заробітної плати відіграє особливу роль у фінансовій стабільності працівників. Держава щорічно переглядає цей показник, коригуючи його відповідно до економічної ситуації

Якою буде мінімальна зарплата в Україні з 1 квітня

Якою буде мінімальна зарплата в Україні з 1 квітня Фото: tr.tax.gov.ua

Скільки становитиме мінімальна зарплата у квітні

Мінімальна заробітна плата — це законодавчо встановлений рівень оплати, нижче якого роботодавець не має права платити своїм працівникам. Вона є обов’язковою для всіх підприємств, незалежно від форми власності.

Згідно з Законом «Про Державний бюджет України на 2025 рік», з 1 січня 2025 року мінімальна зарплата залишається на рівні 8 000 грн. Ця сума передбачена для стандартного робочого тижня тривалістю 40 годин — тобто п’ятиденного графіка з 8-годинним робочим днем.

Офіційного рішення щодо перегляду цього показника наразі немає, хоча у Верховній Раді вже зареєстровано законопроєкт, що передбачає поступове збільшення мінімальної заробітної плати.

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На кільки пропонується підвищити мінімальну зарплату

Згідно з документом, зростання мінімальної зарплати має відбуватися поетапно, починаючи з 1 квітня 2025 року. У разі ухвалення законопроєкту, рівень мінімальної оплати праці змінювався б таким чином:

  • з 1 квітня — до 9 100 грн (55 грн/год);
  • з 1 липня — до 10 100 грн (61 грн/год);
  • з 1 жовтня — до 11 184 грн (68 грн/год).

Очікується, що такі кроки позитивно вплинуть на добробут громадян, проте наразі ініціатива залишається лише на рівні законопроєкту й потребує подальшого розгляду.

Раніше ми писали, яку мінімальну зарплату треба отримувати, щоб мати право на пенсію. Для отримання пенсійних виплат в Україні недостатньо лише досягти відповідного віку чи мати необхідний страховий стаж. Однією з ключових вимог є дотримання мінімального рівня заробітної плати.

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Джерело: Новини.LIVE.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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