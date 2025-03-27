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На скільки подорожчав великодній кошик в Україні

27.03.2025 14:20
Ольга Деркач
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У 2025 році середня вартість великоднього кошика в Україні склала 1124,77 грн — це на 17% більше, ніж торік

На скільки подорожчав великодній кошик в Україні

На скільки подорожчав великодній кошик в Україні Фото: freepik.com

Таке зростання пояснюється як підвищеним попитом на окремі товари, так і впливом інфляції, йдеться у дослідженні ресурсу сodеs.com.ua, пише Інтерфакс.

Фахівці проаналізували ціни на традиційний набір до свята у найбільших мережах супермаркетів. До кошика увійшли: 10 яєць, 1 кг твердого сиру, 1 кг сирокопченої ковбаси, білий батон, упаковка хрону та комплект із трьох великодніх свічок.

Ціни на цей набір варіюються залежно від торговельної мережі:

  • у АТБ він коштує 950,19 грн;
  • у METRO — 1083,93 грн;
  • у Auchan — 1114,40 грн;
  • у Сільпо — 1124,67 грн;
  • у Novus — 1189,73 грн.

Окрім цього, експерти підрахували витрати на приготування домашньої паски. Для неї потрібно: 700 г борошна, 6 яєць, 180 г вершкового масла, 300 г молока, 400 г цукру, родзинки та 40 г дріжджів. Загалом така випічка обійдеться приблизно у 202 грн.

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За результатами опитування, кількість тих, хто пече паски вдома, і тих, хто купує їх у пекарнях чи магазинах, майже однакова: 31% і 33% відповідно.

Для економії на великодніх закупах аналітики рекомендують звертати увагу на акційні пропозиції супермаркетів — перед святом ціни можуть знижуватися на 5–20%. Також варто шукати промокоди, користуватись бонусними програмами та картками лояльності. Наприклад, в АТБ можна зекономити до 40%, а в METRO діє система оптових знижок.

Нагадаємо, що в Україні знизять ціни ще майже на 300 медпрепаратів. Нові знижені ціни почнуть діяти найближчим часом — після того, як відбудуться закупівлі за новими цінами у дистриб’юторів та медикаменти надійдуть в аптеки.

Раніше ми писали, якою буде мінімальна зарплата в Україні з 1 квітня. Рівень оплати праці є ключовим чинником при виборі роботи, а гарантований мінімум заробітної плати відіграє особливу роль у фінансовій стабільності працівників. Держава щорічно переглядає цей показник, коригуючи його відповідно до економічної ситуації.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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