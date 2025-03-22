В Україні знизять ціни ще майже на 300 медпрепаратів

В Україні очікується зниження цін ще на 273 медичних препарати

Про це повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко під час розмови з журналістами, пише Укрінформ.

«Маємо список із 273 медичних препаратів від 26 виробників, які також уже змінили або змінюють оптово-відпускну ціну в середньому десь на 16%. Із них 97 препаратів — це ті, які є у нас в Національному переліку, 90 рецептурних препаратів, 86 безрецептурних препаратів», — сказав Ляшко.

Міністр зазначив, що нові знижені ціни почнуть діяти найближчим часом — після того, як відбудуться закупівлі за новими цінами у дистриб’юторів та медикаменти надійдуть в аптеки.

Коментуючи перелік ліків, які здешевшали з 1 березня, Ляшко наголосив, що це було системне рішення.

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«Топ 100 — це було взято те, що найбільш частіше купували українці в українських аптеках українського виробника. Це ті препарати, за які українці віддавали найбільше коштів з власної кишені. Тому коли на них знизились ціни на 30%, то це найбільш відчутно буде для українського пацієнта», — сказав Ляшко.

З 1 березня 2025 року вартість 100 найпопулярніших лікарських засобів знизилася на 30%. Такого результату вдалося досягти завдяки підписанню українськими фармацевтичними виробниками декларації про зниження та стабілізацію цін.

До списку цих 100 препаратів, які найчастіше купують українці, увійшли 20 позицій, вироблених компанією «Дарниця», 17 — компанією «Фармак», 22 — Київським вітамінним заводом, 5 — «Кусум Фарм», 6 — «Юрія-Фарм», 8 — корпорацією «Артеріум», 2 — фармацевтичною фабрикою «Віола», 3 — Борщагівським хіміко-фармацевтичним заводом та 10 — компанією «ІнтерХім».

Нагадаємо, що деякі українці можуть отримати майже 1000 грн додатково до пенсії. Ця виплата передбачена змінами до законодавства щодо соціального захисту громадян і набуде чинності з квітня 2025 року.

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