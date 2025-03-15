Виплати військовим після звільнення у 2025 році: хто і скільки отримає

Військовослужбовці, які звільняються зі служби у 2025 році, мають право на низку грошових компенсацій та виплат. Вони залежать від причин звільнення, вислуги років та статусу служби

Про це йдеться у матеріалі Фактів ICTV.

Основні виплати після демобілізації

За словами адвоката Владислава Кормушина, військові можуть розраховувати на такі компенсації:

одноразову грошову допомогу при звільненні;

компенсацію за невикористану відпустку;

одноразову грошову допомогу мобілізованим;

матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань;

фінансову підтримку на оздоровлення;

грошову компенсацію за неотримане речове майно.

Хто має право на одноразову допомогу при звільненні?

Військові, які звільняються за станом здоров’я (крім військовослужбовців за призивом), отримують 50% місячного грошового забезпечення за кожний повний рік служби. Якщо звільнення відбувається за віком, скороченням штату, закінченням контракту або у зв’язку з сімейними обставинами, виплата 50% грошового забезпечення можлива лише за наявності від 10 років вислуги. Мобілізовані військові та резервісти, які служили в особливий період, отримують 4% місячного грошового забезпечення за кожен місяць служби (але не менш як 25% місячного забезпечення).

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«Допомога виплачується з розрахунку місячного грошового забезпечення, без урахування додаткових винагород. До розрахунку допомоги вираховуються тільки повні місяці служби», — зазначає адвокат.

Підставою для виплат є наказ командира військової частини про виключення зі списків особового складу. У ньому має бути зазначено загальну вислугу років, на основі якої розраховується розмір грошової допомоги.

Важливо зазначити, що військовослужбовцям рекомендується заздалегідь дізнатися про всі доступні виплати та підготувати необхідні документи, тому варто спочатку звернутися за консультаціями до експерта, особливо у разі наявності будь-яких порушень.

Раніше ми писали, що учасники бойових дій мають право на дострокову пенсію за віком після досягнення чоловіками 55 років за наявності страхового стажу не менше 25 років, жінками після досягнення 50 років при наявності страхового стажу не менше 20 років (ст. 115 Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV). Які документи потрібні для цього та які кроки необхідно зробити?

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