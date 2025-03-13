Українці зможуть оплачувати 50% штрафу ТЦК — Рада

Верховна Рада України ухвалила зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення, що стосуються мобілізації. Вони дозволяють військовозобов’язаним самостійно оновлювати персональні дані та сплачувати штраф у розмірі 8500 гривень через сервіс Резерв+

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка, відповідний законопроєкт №12093 підтримало 240 парламентарів.

До другого читання в документ внесли норму, яка звільняє від адміністративної відповідальності громадян, що добровільно вступили до лав ЗСУ.

Згідно з пояснювальною запискою, у 2024 році понад 6 мільйонів військовозобов’язаних не оновили свої дані, хоча мали зробити це через Резерв+, Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) або Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

Відсутність актуальної інформації є адміністративним правопорушенням, що передбачає штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень.

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Запроваджені зміни покликані спростити цей процес, надавши військовозобов’язаним, резервістам і призовникам можливість самостійно звернутися до ТЦК та уточнити персональні дані. При цьому їм дозволять сплатити лише 50% від мінімального передбаченого штрафу.

Громадяни, які без поважних причин не уточнили дані, зможуть самостійно ініціювати розгляд справи та отримати штраф через Резерв+, сплативши 50% від мінімальної санкції (8500 гривень).

Нагадаємо, що у Дії буде відображатися штраф за неоновлені дані військовозобов’язаних. Військовозобов’язані оновлюють свої дані, щоб було зрозуміло, де вони перебувають для можливого направлення на військово-лікарську комісію. Якщо дані не оновлені, направлення здійснюється за місцем реєстрації.

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