Скільки українців мають борги за штрафи ТЦК — Опендатабот

В Україні зростає кількість боргів за штрафи, пов’язані з порушеннями військового обліку

За даними Міністерства юстиції, за 10 місяців 2024 року було зареєстровано понад 21 тисячу проваджень за порушення військового обліку. Це вдвічі більше порівняно з показниками за весь 2023 рік.

Цього року в Україні відкрито 21 336 боргів за штрафи, накладені за порушення правил військового обліку. Це вдвічі перевищує показник минулого року, коли до Реєстру було внесено 10 542 провадження.

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Лише третина проваджень цього року була закрита, що свідчить про сплату штрафу. Для порівняння, минулого року було закрито 72% справ із 10 542 боргів, накладених від ТЦК.

Переважна більшість боргів стосується чоловіків — 21 161 провадження або 99%. Проте кількість жінок, які отримали штрафи за порушення військового обліку, також зростає: за рік кількість проваджень стосовно жінок збільшилася в 1,4 раза — з 121 минулого року до 175 цьогоріч.

В Україні з 1 жовтня 2023 року військовий облік став обов’язковим для жінок певних професій віком від 18 до 60. Аби не отримати штраф, жінки мали стати на облік до 17 липня 2024 року.

Для боржників діє низка обмежень, зокрема заборона на відкриття нових банківських рахунків, блокування існуючих, а також неможливість реєстрації угод через нотаріусів. Окрім цього, такі санкції мають і репутаційні наслідки, адже реєстр є публічним. Це дозволяє, наприклад, роботодавцям перевіряти інформацію про боржників під час прийому на роботу.

Раніше ми писали, скільки штрафів від ТЦК скасував суд та чому. Українські суди скасовують штрафи, які ТЦК виписує українцям, у 88% випадків. Найбільше скасувань стосується порушень, що стались до набрання чинності змін у законодавстві.

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За матеріалами: Опендатабот.