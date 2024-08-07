Скільки штрафів від ТЦК скасував суд та чому — Опендатабот

Українські суди скасовують штрафи, які ТЦК виписує українцям, у 88% випадків. Найбільше скасувань стосується порушень, що стались до набрання чинності змін у законодавстві

Щонайменше 34 справи з вимогою українців оскаржити штрафи від ТЦК розглянули українські суди за три місяці з моменту впровадження нових норм щодо порушення правил військового обліку, йдеться в судовому реєстрі.

У більшості з них — а саме в 30 справах — суди ухвалили рішення на користь позивачів та скасували штрафи. У чотирьох справах суди відмовили громадянам та залишили штрафи у силі.

Читайте також: Як працюватиме бронювання від мобілізації з 1 серпня: список нововведень

Найбільше скасувань стосуються порушень, які сталися до вступу в дію змін у законі. Суди враховують, що закон не має зворотної дії — відповідно, не дозволяє покарати за давнє правопорушення за новими правилами.

Так, зокрема, сталося й у єдиній наразі справі у реєстрі, де штраф від ТЦК оскаржувала жінка, медикиня за фахом. На момент, як позивачка здобувала медичну освіту, обов’язку ставати на облік не було — тож суд скасував цей штраф.

У 20% справ штрафи оскаржені через порушення процедури притягнення до відповідальності або відсутність доказів вчинення правопорушення. Наприклад, було оскаржено штраф за неперебування на військовому обліку у ТЦК чоловіка, який за два тижні до того отримав тимчасове посвідчення про взяття на військовий облік.

В іншому випадку до суду звернувся чоловік, який прибув в ТЦК для уточнення даних, натомість отримав штраф. У постанові представники ТЦК не довели вчинення правопорушення та пропустили строки, в які за це могли покарати — тож суд скасував штраф.

Варто зауважити, що йдеться лише про штрафи за порушення правил військового обліку за змінами у ст. 210 КУпАП, що були прийняті у травні 2024 року. За такі порушення можуть оштрафувати від 17 до 25 тис. грн.

Нагадаємо, майже 12 тисяч штрафів склали ТЦК та передали виконавчій службі від початку року. Це вже більше, аніж за весь минулий рік.

Ознайомтесь з іншими популярними матеріалами:

Чи приходитимуть штрафи за порушення військового обліку в Дію — пояснення Мінцифри

В застосунку Резерв+ з’явились QR-код та нова функція

Скільки Україна витрачає на одного військового на рік — Міноборони

Джерело: Опендатабот