close-btn
PaySpaceMagazine

Скільки штрафів від ТЦК скасував суд та чому — Опендатабот

07.08.2024 13:40
Дарія Шуть
Читати росiйською

Українські суди скасовують штрафи, які ТЦК виписує українцям, у 88% випадків. Найбільше скасувань стосується порушень, що стались до набрання чинності змін у законодавстві

Скільки штрафів від ТЦК скасував суд та чому — Опендатабот

Фото: pixabay.com, pngwing.com

Щонайменше 34 справи з вимогою українців оскаржити штрафи від ТЦК розглянули українські суди за три місяці з моменту впровадження нових норм щодо порушення правил військового обліку, йдеться в судовому реєстрі.

У більшості з них — а саме в 30 справах — суди ухвалили рішення на користь позивачів та скасували штрафи. У чотирьох справах суди відмовили громадянам та залишили штрафи у силі.

Читайте також: Як працюватиме бронювання від мобілізації з 1 серпня: список нововведень

Найбільше скасувань стосуються порушень, які сталися до вступу в дію змін у законі. Суди враховують, що закон не має зворотної дії — відповідно, не дозволяє покарати за давнє правопорушення за новими правилами.

Так, зокрема, сталося й у єдиній наразі справі у реєстрі, де штраф від ТЦК оскаржувала жінка, медикиня за фахом. На момент, як позивачка здобувала медичну освіту, обов’язку ставати на облік не було — тож суд скасував цей штраф.

Інфографіка PaySpace Magazine

Інфографіка PaySpace Magazine

У 20% справ штрафи оскаржені через порушення процедури притягнення до відповідальності або відсутність доказів вчинення правопорушення. Наприклад, було оскаржено штраф за неперебування на військовому обліку у ТЦК чоловіка, який за два тижні до того отримав тимчасове посвідчення про взяття на військовий облік.

В іншому випадку до суду звернувся чоловік, який прибув в ТЦК для уточнення даних, натомість отримав штраф. У постанові представники ТЦК не довели вчинення правопорушення та пропустили строки, в які за це могли покарати — тож суд скасував штраф.

Варто зауважити, що йдеться лише про штрафи за порушення правил військового обліку за змінами у ст. 210 КУпАП, що були прийняті у травні 2024 року. За такі порушення можуть оштрафувати від 17 до 25 тис. грн.

Нагадаємо, майже 12 тисяч штрафів склали ТЦК та передали виконавчій службі від початку року. Це вже більше, аніж за весь минулий рік.

Ознайомтесь з іншими популярними матеріалами:

Чи приходитимуть штрафи за порушення військового обліку в Дію — пояснення Мінцифри

В застосунку Резерв+ з’явились QR-код та нова функція

Скільки Україна витрачає на одного військового на рік — Міноборони

Джерело: Опендатабот

Рубрики: Війна з РосієюГрошіЗаконодавствоНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Міноборони назвало дату виходу застосунку Армія+ 07.08.2024

Міноборони назвало дату виходу застосунку Армія+
ООН виплачує допомогу українським пенсіонерам: як отримати 06.08.2024

ООН виплачує допомогу українським пенсіонерам: як отримати
Raiffeisen Bank перестав відкривати брокерські рахунки росіянам, але є нюанс 05.08.2024

Raiffeisen Bank перестав відкривати брокерські рахунки росіянам, але є нюанс
S&P знизило рейтинг України до «вибіркового» дефолту: в чому причина 05.08.2024

S&P знизило рейтинг України до «вибіркового» дефолту: в чому причина
Скільки українців виїдуть за кордон в найближчі роки — прогноз НБУ 04.08.2024

Скільки українців виїдуть за кордон в найближчі роки — прогноз НБУ
Сервіс Buy Me a Coffee перестав обслуговувати користувачів з України: що відомо 02.08.2024

Сервіс Buy Me a Coffee перестав обслуговувати користувачів з України: що відомо
Вибір редакції
Всі
Біткоїн-кити: найбільші інвестори на ринку криптовалют
ТОП статей 07.08.2024

Біткоїн-кити: найбільші інвестори на ринку криптовалют

 Індекс української економіки: які зміни відбулись за липень 2024
ТОП статей 07.08.2024

Індекс української економіки: які зміни відбулись за липень 2024
Останні новини
Сьогодні  16:20

ЄС змінив вимоги до фінансової звітності компаній

 Сьогодні  15:40

Ціна Solana досягла нового історичного максимуму щодо Ethereum

 Сьогодні  15:00

Міноборони назвало дату виходу застосунку Армія+

 Сьогодні  14:20

Біткоїн-кити: найбільші інвестори на ринку криптовалют

 Сьогодні  13:40

Скільки штрафів від ТЦК скасував суд та чому — Опендатабот

 Сьогодні  13:00

ПриватБанк продасть права вимоги за портфелем кредитів на 1,6 млрд грн

 Сьогодні  12:20

Ще один український маркетплейс вийшов на ринок Польщі

 Всі новини
credit link image