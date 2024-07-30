Як працюватиме бронювання від мобілізації з 1 серпня: список нововведень

Бронювання співробітників доступне далеко не кожній компанії та не у всіх випадках. Як відбуватиметься процедура з початку серпня, читайте в матеріалі

Деякі підприємства та компанії в Україні можуть забронювати своїх співробітників від мобілізації. Законопроєкт №10449, який діє з травня 2024 року, регулює не тільки правила призову, відтермінування та штрафів, а й броні.

Нововведення щодо бронюванння

Кабмін України вніс низку змін до постанови №76, яка регулює порядок внесення підприємств України до категорії критично важливих. З огляду на це, бронь від мобілізації в Україні мають право оформити:

військовозобов’язані незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності; працівники, які оновили свої дані в ТЦК, факт оновлення даних має зазначити керівник підприємства у своєму обґрунтуванні для броні; кінцеві бенефіціарні власники підприємств, які не є їхніми працівниками; члени наглядових рад суб’єктів господарювання, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, та вартість активів яких за даними останньої фінансової звітності або річний розмір чистого доходу яких перевищує 200 млн грн, а також особливо важливих для економіки підприємств, вартість активів яких за даними останньої фінансової звітності перевищує 2 млрд грн або річний розмір чистого доходу яких перевищує 1,5 млрд грн; військовозобов’язані, які обіймають посади протезистів-ортезистів, техніків-протезистів-ортезистів, інженерів-технологів-протезистів, інженерів-протезистів, механіків протезно-ортезно-ортопедичних виробів, за умови виконання ними не менш як 50% норми робочого часу протягом останніх трьох місяців, що передують даті подання списку, з відповідним обґрунтуванням.

Вас може зацікавити: Кабмін змінить один з критеріїв для бронювання від мобілізації

Бронь від мобілізації тепер доступна для всіх працівників від 18 до 60 років, тому що лист із переліком дефіцитних військово-облікових спеціальностей не братиметься до уваги під час узгодження списків на бронювання. Отже, значно більша кількість працівників, для яких раніше існували обмеження, можуть бути заброньовані.

Також збільшено строк, на який військовозобов’язані працівники критично важливих підприємств можуть отримати бронювання — з 6 місяців до 12.

Ще одне нововведення — орган, який ухвалив рішення про визначення підприємства критично важливим, у разі наявності сумнівів може запросити документальне підтвердження інформації, що подається під час бронювання працівників.

Правила щодо бронювання

Щоб мати змогу забронювати працівників, компанії потрібно відповідати низці умов, зокрема:

сплатити податки та інші збори на суму від 1,5 млн євро;

річні надходження становлять мінімум 32 млн євро в еквіваленті;

не мати заборгованостей з єдиного соціального внеску (ЄСВ);

середня місячна зарплата співробітників дорівнює або хоча б не менша за середню зарплату в регіоні;

бути резидентом Дія.City.

Читайте також: У Дії запустили «єБронювання»: як працює

В більшості випадків бронь від мобілізації можуть отримати тільки 50% військовозобов’язаних співробітників підприємства. Але є випадки, коли бронювання буде 100%, до них належать:

підприємства оборонно-промислового комплексу з контрактами із ЗСУ;

підприємства електроенергетичного, ядернопромислового, вугільно-промислового та нафтогазового комплексів і

підприємств, які відновлюють або ремонтують зруйновані чи пошкоджені підприємства енергетичного комплексу;

підприємства, які будують фортифікації (на період дії договору будівництва);

поліцейські та працівники ДСНС (у разі обґрунтованої необхідності МВС).

Працівники яких професій можуть бути заброньовані

Наразі в Україні затверджено перелік, згідно з яким працівники тих чи інших спеціальностей можуть отримати бронь від мобілізації, серед них:

співробітники місцевого самоврядування або інших державних органів, які обіймають посади, без яких ці органи функціонувати не можуть; працівники підприємств, установ, організацій, яким встановлено мобілізаційні замовлення; працівники підприємств, що виробляють товари, надають послуги для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань; працівники підприємств, установ, організацій, які мають статус критично важливих; народні депутати та їхні помічники; поліція та працівники ДСНС; компанії зі сфери медіа та культури; судді та дипломати; державні службовці, які готують висновки до проєктів нормативно-правових актів, проводять їх фахову, наукову, юридичну експертизу та/або експертизу прийнятих нормативно-правових актів; державні службовці, які безпосередньо виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, роботи з розроблення програмного забезпечення, адміністрування баз даних, упровадження та підтримки новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в органах, які забезпечують діяльність президента України, Верховної Ради України та Кабінету міністрів України.

Нагадаємо, загалом для забезпечення військових потреб в Україні можна надати бронювання від мобілізації 1,2 млн людей. На сьогодні такий привілей отримали вже 800 тис. українців, тобто понад половина запланованого обсягу.

Ознайомтесь з іншими популярними матеріалами:

Чи приходитимуть штрафи за порушення військового обліку в Дію — пояснення Мінцифри

В застосунку Резерв+ з’явились QR-код та нова функція

Скільки Україна витрачає на одного військового на рік — Міноборони

За матеріалами УНІАН