Українці скаржаться на збої у смартфонах під час тривог — Генштаб назвав причину

Військові радять вимкнути режим автоматичного уточнення часу в смартфоні під час повітряних тривог, щоб уникнути плутаниці

Напередодні велика кількість українців помітила низку неточностей в роботі смартфонів, зокрема під час відбиття повітряних атак росіян, коли оголошено повітряну тривогу.

В соцмережах люди писали, що телефони інколи показують невірний час на годину назад. Також збивається геолокація: в деяких громадян показувало, що вони зараз знаходяться в Курській або Брянській області рф.

Після масових повідомлень в Генеральному штабі ЗСУ прокоментували ситуацію на сторінці у Facebook та підтвердили наявність такої проблеми. Військові зазначили, що це відбувається через трансляцію помилкового сигналу GPS для введення в оману систем навігації російських безпілотників та ракет.

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За даними Генштабу, такий метод боротьби з повітряними цілями ворога називається «спуфінг». Він передбачає застосування засобів підміни координат супутникової навігації GPS, щоб підвищити ефективність впливу на противника. Тобто система РЕБ змінює координати, щоб збивати з курсу російські дрони та ракети.

Водночас побічним ефектом цього методу є порушення в системі точного часу, яку використовують мобільні телефони в режимі автоматичного уточнення часу, як і вплив на геолокацію звичайних смартфонів.

«Доцільно відключити режим автоматичного уточнення часу в телефоні та враховувати, що під час оголошення повітряних тривог точність роботи систем супутникової навігації може порушуватися», — зазначили фахівці з радіоелектронної боротьби у Генштабі ЗСУ.

За даними Повітряних Сил, у серпні, вересні та жовтні 2024 року, рф застосувала по Україні 4300 ударних БпЛА Shahed та безпілотників інших типів, що імітують справжні «шахеди». Україні вдалось збити 3063 ворожих БпЛА або 71%.

Нагадаємо, у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка заборонили використання Telegram. На студентів ця заборона поки поширюватися не буде.

Окрім цього, платформу більше не використовуватимуть для комунікацій, а всі облікові записи та боти мають бути видалені, посилання на них — прибраними з офіційного сайту університету. Також Центру комунікацій доручено знайти альтернативні платформи для подальшого спілкування.

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