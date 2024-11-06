close-btn
PaySpaceMagazine

Українці скаржаться на збої у смартфонах під час тривог — Генштаб назвав причину

06.11.2024 11:40
Дарія Шуть
Читати росiйською

Військові радять вимкнути режим автоматичного уточнення часу в смартфоні під час повітряних тривог, щоб уникнути плутаниці

Українці скаржаться на збої у смартфонах під час тривог — Генштаб назвав причину

Фото: freepik.com

Напередодні велика кількість українців помітила низку неточностей в роботі смартфонів, зокрема під час відбиття повітряних атак росіян, коли оголошено повітряну тривогу.

В соцмережах люди писали, що телефони інколи показують невірний час на годину назад. Також збивається геолокація: в деяких громадян показувало, що вони зараз знаходяться в Курській або Брянській області рф.

Після масових повідомлень в Генеральному штабі ЗСУ прокоментували ситуацію на сторінці у Facebook та підтвердили наявність такої проблеми. Військові зазначили, що це відбувається через трансляцію помилкового сигналу GPS для введення в оману систем навігації російських безпілотників та ракет.

Читайте також: В Україні розпочали впровадження 5G

За даними Генштабу, такий метод боротьби з повітряними цілями ворога називається «спуфінг». Він передбачає застосування засобів підміни координат супутникової навігації GPS, щоб підвищити ефективність впливу на противника. Тобто система РЕБ змінює координати, щоб збивати з курсу російські дрони та ракети.

Водночас побічним ефектом цього методу є порушення в системі точного часу, яку використовують мобільні телефони в режимі автоматичного уточнення часу, як і вплив на геолокацію звичайних смартфонів.

«Доцільно відключити режим автоматичного уточнення часу в телефоні та враховувати, що під час оголошення повітряних тривог точність роботи систем супутникової навігації може порушуватися», — зазначили фахівці з радіоелектронної боротьби у Генштабі ЗСУ.

За даними Повітряних Сил, у серпні, вересні та жовтні 2024 року, рф застосувала по Україні 4300 ударних БпЛА Shahed та безпілотників інших типів, що імітують справжні «шахеди». Україні вдалось збити 3063 ворожих БпЛА або 71%.

Нагадаємо, у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка заборонили використання Telegram. На студентів ця заборона поки поширюватися не буде.

Окрім цього, платформу більше не використовуватимуть для комунікацій, а всі облікові записи та боти мають бути видалені, посилання на них — прибраними з офіційного сайту університету. Також Центру комунікацій доручено знайти альтернативні платформи для подальшого спілкування.

Ознайомтесь з іншими популярними матеріалами:

Telegram представить 10 нових функцій для мінізастосунків

У Дії з’явиться нова послуга для бізнесу

Український CLOTEX-HUB приєднався до Європейської мережі цифрових хабів

Рубрики: Війна з РосієюНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
google news
Новини по темі
Персоналізація у ритейлі: як бізнес адаптується до змін у споживчих вподобаннях 06.11.2024

Персоналізація у ритейлі: як бізнес адаптується до змін у споживчих вподобаннях
Екскерівниця розробки Orion від Meta приєдналася до OpenAI 05.11.2024

Екскерівниця розробки Orion від Meta приєдналася до OpenAI
В одному з університетів України заборонили Telegram 05.11.2024

В одному з університетів України заборонили Telegram
Мінцифри додало 5 нових послуг в е-Підприємець 05.11.2024

Мінцифри додало 5 нових послуг в е-Підприємець
Microsoft пропонує $1 млн за перехід з Google на Bing 05.11.2024

Microsoft пропонує $1 млн за перехід з Google на Bing
Tether випустить два нових продукти у листопаді 05.11.2024

Tether випустить два нових продукти у листопаді
Вибір редакції
Всі
Персоналізація у ритейлі: як бізнес адаптується до змін у споживчих вподобаннях
ТОП статей 06.11.2024

Персоналізація у ритейлі: як бізнес адаптується до змін у споживчих вподобаннях

 Що таке майнінг на смартфоні та чи можна на ньому сьогодні заробити
ТОП статей 05.11.2024

Що таке майнінг на смартфоні та чи можна на ньому сьогодні заробити
Останні новини
Сьогодні  18:30

Чи досягне Ethereum історичного максимуму слідом за Біткоїном

 Сьогодні  18:00

Кабмін зробив доступнішою іпотеку через єОселю: що змінилось

 Сьогодні  17:30

Скільки криптокити заробили на передвиборчих ставках на платформі Polymarket

 Сьогодні  16:20

В Україні створять нову енергокомпанію вартістю $1 млрд

 Сьогодні  15:40

Крипто- та фінтех-лідери запустили глобальну доларову мережу та стейблкоїн USDG

 Сьогодні  15:00

Work.ua забанив компанії зі сфери гемблінгу, бетингу й онлайн-казино

 Сьогодні  14:20

ПриватБанк тимчасово скасував комісії для бізнесу за платежі через «Термінал»

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber