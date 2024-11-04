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В Україні розпочали впровадження 5G

04.11.2024 11:40
Ольга Деркач
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Кабінет міністрів України ухвалив зміни до постанови про використання радіочастот. Тепер в Україні починається впровадження 5G

В Україні розпочали впровадження 5G

В Україні розпочали впровадження 5G Фото: freepik.com

Про це повідомив очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram.

«Запускаємо пілотний 5G в Україні. У трьох містах протестують сумісність 5G з військовим обладнання. Пілот триватиме 2 роки та пройде у два етапи. Під час випробувань НКЕК та Український державний центр радіочастот перевірять, чи обладнання 5G не впливає на роботу військових мереж», — написав Федоров.

Він додав, що 5G здатен передавати дані в 10 разів швидше, ніж 4G, тому створює нові можливості для обміну великими обсягами інформації на надвисоких швидкостях. Це один із ключових кроків до повноцінного запуску 5G в Україні, який планується завершити до 2030 року.

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Також постанова забезпечить більшу гнучкість для операторів — частоти 2100 МГц тепер можна буде використовувати не тільки для 3G, а й для технологій 2G або 4G. А припинення використання частот 694–862 МГц для аналогового та цифрового телебачення звільнить їх для мобільного зв’язку.

«Працюємо над забезпеченням якісного звʼязку попри повномасштабну війну», — написав Федоров.

Нагадаємо, що у Мінцифри розповіли, коли в Україні зʼявиться 5G. Для запуску технології треба провести наукові дослідження та отримати дозвіл на запуск технології від Генштабу, оскільки 5G використовує частоти, які потенційно можуть заважати військовим. Крім того, хоча обладнання мобільних операторів вже готове підтримувати зв’язок п’ятого покоління, для повноцінного запуску 5G їм потрібно буде провести модернізацію базових станцій.

Раніше ми писали, що Vodafone та Nokia поєднали три міста за допомогою 5G. Телеком-оператор Vodafone та фінська корпорація Nokia провели спільне тестування мережі зв’язку 5G та об’єднали одразу три міста — Київ, Івано-Франківськ та Гельсінкі.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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