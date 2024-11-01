Український CLOTEX-HUB приєднався до Європейської мережі цифрових хабів

Український CLOTEX-HUB став першим хабом із нашої країни, що офіційно увійшов до європейської мережі інноваційних хабів у межах програми ЄС «Цифрова Європа»

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації у своєму Telegram.

Хаб, розташований у Хмельницькій області, об’єднує Хмельницький національний університет, Подільський кластер моди, Хмельницький IT-кластер та Агенцію сталого розвитку «АСТАР».

Його мета — підтримка швейних і машинобудівних підприємств регіону, які прагнуть модернізувати своє виробництво та підвищити ефективність за допомогою новітніх технологій.

Основні напрями роботи CLOTEX-HUB:

впровадження VR/AR, штучного інтелекту та кібербезпеки для розробки нових рішень;

тестова інфраструктура для апробації нових технологій;

навчання та підтримка підприємців, щоб розвивати навички цифрової трансформації;

допомога в отриманні стипендій та грантів на розвиток технологічних ініціатив.

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Приєднання до Європейської мережі цифрових інновацій надає місцевим підприємцям можливість скористатися європейськими практиками, досвідом та рішеннями, що сприяють підвищенню технологічності та конкурентоспроможності бізнесу. Це важливий крок до інтеграції українських підприємств у європейське інноваційне середовище, що дозволяє малому та середньому бізнесу швидше адаптуватися до сучасних вимог ринку.

Україна офіційно приєдналася до мережі ЄЦІХ у межах програми ЄС «Цифрова Європа». ЄЦІХ — це центри підтримки малого й середнього бізнесу та державних установ, що допомагають впроваджувати цифрові технології для вдосконалення виробництва, продуктів і послуг.

Нагадаємо, що ЄС відкриє 12 цифрових інноваційних хабів в Україні. Європейська комісія оголосила результати конкурсу на відкриття цифрових інноваційних хабів в Україні, які приєднаються до європейської мережі в межах програми ЄС «Цифрова Європа».

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