close-btn
PaySpaceMagazine

Український CLOTEX-HUB приєднався до Європейської мережі цифрових хабів

01.11.2024 10:30
Ольга Деркач
Читати росiйською

Український CLOTEX-HUB став першим хабом із нашої країни, що офіційно увійшов до європейської мережі інноваційних хабів у межах програми ЄС «Цифрова Європа»

Український CLOTEX-HUB приєднався до Європейської мережі цифрових хабів

Український CLOTEX-HUB приєднався до Європейської мережі цифрових хабів Фото: t.me/mintsyfra/

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації у своєму Telegram.

Хаб, розташований у Хмельницькій області, об’єднує Хмельницький національний університет, Подільський кластер моди, Хмельницький IT-кластер та Агенцію сталого розвитку «АСТАР».

Його мета — підтримка швейних і машинобудівних підприємств регіону, які прагнуть модернізувати своє виробництво та підвищити ефективність за допомогою новітніх технологій.

Основні напрями роботи CLOTEX-HUB:

  • впровадження VR/AR, штучного інтелекту та кібербезпеки для розробки нових рішень;
  • тестова інфраструктура для апробації нових технологій;
  • навчання та підтримка підприємців, щоб розвивати навички цифрової трансформації;
  • допомога в отриманні стипендій та грантів на розвиток технологічних ініціатив.

Цікаве по темі: Mastercard створить єдиний хаб для керування підписками

Приєднання до Європейської мережі цифрових інновацій надає місцевим підприємцям можливість скористатися європейськими практиками, досвідом та рішеннями, що сприяють підвищенню технологічності та конкурентоспроможності бізнесу. Це важливий крок до інтеграції українських підприємств у європейське інноваційне середовище, що дозволяє малому та середньому бізнесу швидше адаптуватися до сучасних вимог ринку.

Україна офіційно приєдналася до мережі ЄЦІХ у межах програми ЄС «Цифрова Європа». ЄЦІХ — це центри підтримки малого й середнього бізнесу та державних установ, що допомагають впроваджувати цифрові технології для вдосконалення виробництва, продуктів і послуг.

Нагадаємо, що ЄС відкриє 12 цифрових інноваційних хабів в Україні. Європейська комісія оголосила результати конкурсу на відкриття цифрових інноваційних хабів в Україні, які приєднаються до європейської мережі в межах програми ЄС «Цифрова Європа».

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Учені знайшли революційний метод освоєння далекого космосу

Яку крипту варто купити цього тижня: аналіз RSI

На Solana запустили унікальний стейблкоїн sUSD

Рубрики: ЄвросоюзНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїБізнес
google news
Новини по темі
У Дії з’явиться нова послуга для бізнесу 01.11.2024

У Дії з’явиться нова послуга для бізнесу
Сільпо в колаборації з NAVI відкрили кіберсупермаркет 31.10.2024

Сільпо в колаборації з NAVI відкрили кіберсупермаркет
Прозорро.Продажі та Мінекономіки запустили сервіс факторингу для бізнесу 31.10.2024

Прозорро.Продажі та Мінекономіки запустили сервіс факторингу для бізнесу
На Digital Retail Forum 2024 зустрінуться лідери ритейлу та цифрових технологій 30.10.2024

На Digital Retail Forum 2024 зустрінуться лідери ритейлу та цифрових технологій
У Дії оновили процедуру реєстрації ТОВ 30.10.2024

У Дії оновили процедуру реєстрації ТОВ
Як зміняться правила бронювання військовозобов’язаних у листопаді 29.10.2024

Як зміняться правила бронювання військовозобов’язаних у листопаді
Вибір редакції
Всі
Від ідеї до революції: історія Віталіка Бутеріна та його вплив на світ криптовалют
ТОП статей 31.10.2024

Від ідеї до революції: історія Віталіка Бутеріна та його вплив на світ криптовалют

 Як змінювалася інфляція в Україні у 2024 році та чого очікувати — аналітика
ТОП статей 29.10.2024

Як змінювалася інфляція в Україні у 2024 році та чого очікувати — аналітика
Останні новини
Сьогодні  17:10

У Резерв+ зʼявиться функція відстрочки від мобілізації

 Сьогодні  16:20

4 криптовалюти, які варто купити у листопаді

 Сьогодні  16:16

Програму єВідновлення можуть зупинити: причини

 Сьогодні  15:30

У Дії з’явиться нова послуга для бізнесу

 Сьогодні  14:40

Світовий банк запустив нову програму підтримки українського бізнесу

 Сьогодні  13:50

Tether оголосила про колосальний прибуток у третьому кварталі: про яку суму йдеться

 Сьогодні  13:00

Частка непрацюючих кредитів у банківському секторі скоротилася — НБУ

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber