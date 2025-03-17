Хто з українців отримує велику пенсію та чому

Багато українців помічають, що пенсії тих, хто завершив трудову діяльність багато років тому, значно нижчі, ніж у сучасних пенсіонерів. Попри щорічну індексацію виплат, ця різниця залишається суттєвою. Чому ж так відбувається?

Як зазначається у матеріалі порталу «Експерт», основна причина нерівномірних пенсій — методика нарахування. Розмір пенсії розраховується за спеціальною формулою, яка враховує три ключові показники:

Середня заробітна плата по країні (СЗП) – цей показник оновлюється щороку. Індивідуальний коефіцієнт заробітку (ІКЗ) – співвідношення зарплати людини до середнього рівня доходів у той самий період. Коефіцієнт страхового стажу (КС) – за кожен рік стажу додається 1% до пенсійної виплати.

Оскільки середня зарплата в країні зростає з роками, пенсії нових пенсіонерів розраховуються на основі значно вищих показників, ніж ті, що діяли 10-20 років тому.

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Чому старі пенсії не наздоганяють нові?

Держава щороку проводить індексацію пенсій, щоб частково компенсувати їх знецінення. Проте індексація не дозволяє повністю зрівняти виплати старих і нових пенсіонерів через кілька об’єктивних причин:

Застарілі розрахункові показники – пенсіонери, які вийшли на пенсію 20 років тому, мають набагато нижчу базову зарплату для розрахунку виплат. Економічні зміни – зростання рівня оплати праці, зміни соціальних стандартів та інфляція впливають на розмір нових пенсій. Обмеженість індексації – хоча пенсії регулярно переглядаються, ресурси Пенсійного фонду не дозволяють підвищувати старі виплати до рівня нових.

Як розрахувати свою майбутню пенсію

Кожен українець може самостійно дізнатися, яку пенсію йому нарахують. Для цього доступний онлайн-калькулятор Пенсійного фонду України, який враховує стаж та рівень доходу. Також на сайті ПФУ можна переглянути архівні дані щодо середньої зарплати за попередні роки.

Попри намагання уряду скоротити розрив між старими та новими пенсіями, повністю усунути цю різницю неможливо через економічні чинники. Тому пенсіонери, які виходять на заслужений відпочинок сьогодні, мають значну перевагу перед тими, хто отримує виплати вже багато років.

Нагадаємо, що у квітні українським пенсіонерам проведуть автоматичний перерахунок виплат, який залежатиме від оновленого страхового стажу. Додатково звертатися для цього не потрібно — все відбудеться без участі пенсіонерів.

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