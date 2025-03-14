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Скільки потрібно заробляти, щоб отримувати пенсію 10 000 грн

14.03.2025 20:40
Ольга Деркач
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Досягнення пенсії у 10 тисяч гривень — непросте завдання. Якщо людина протягом життя отримувала лише середню заробітну плату, їй доведеться мати значний страховий стаж, щоб наблизитися до такого розміру виплат

Скільки потрібно заробляти, щоб отримувати пенсію 10 000 грн

Скільки потрібно заробляти, щоб отримувати пенсію 10 000 грн Фото: unsplash.com, freepik.com

Основні фактори, що впливають на розмір пенсії

У 2025 році пенсійні виплати в Україні визначаються індивідуально на основі трьох ключових параметрів:

  1. Офіційна заробітна плата — чим вищий рівень доходу, з якого сплачувалися внески, тим більше підсумкове значення пенсійного коефіцієнта.
  2. Страховий стаж — загальна кількість років офіційної роботи та сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ).
  3. Середня заробітна плата в країні — береться середній показник за три роки, що передують виходу на пенсію.

Формула розрахунку пенсії

Щоб дізнатися майбутню пенсію, використовується така формула:

Пенсія = СЗП × ІКЗ × КС, де:

  • СЗП — середня зарплата по країні за останні три роки перед виходом на пенсію;
  • ІКЗ — індивідуальний коефіцієнт зарплати (співвідношення власного доходу до середнього по країні);
  • КС — коефіцієнт страхового стажу (1% за кожен рік офіційної роботи).

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Приклад розрахунку

Припустимо, що середня зарплата по країні становить 20 000 гривень, а людина отримувала вдвічі більше (ІКЗ = 2).

Якщо бажана пенсія — 10 000 гривень, підставляємо значення у формулу: 10 000 = 20 000 × 2 × КС; КС = 0,25

Це означає, що для отримання пенсії у 10 000 гривень за умови зарплати, що вдвічі перевищує середню, потрібно 25 років страхового стажу.

А що, якщо зарплата була лише на рівні середньої (ІКЗ = 1)? У такому випадку, щоб отримати аналогічну пенсію, знадобилося б 50 років стажу, що практично недосяжно.

Щоб забезпечити собі пенсію у 10 000 гривень, важливо не лише довго працювати, а й отримувати офіційний дохід, значно вищий за середній по країні.

Нагадаємо, що у квітні українським пенсіонерам проведуть автоматичний перерахунок виплат, який залежатиме від оновленого страхового стажу. Додатково звертатися для цього не потрібно — все відбудеться без участі пенсіонерів.

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Джерело: 24 Канал.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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