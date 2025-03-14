Скільки потрібно заробляти, щоб отримувати пенсію 10 000 грн

Досягнення пенсії у 10 тисяч гривень — непросте завдання. Якщо людина протягом життя отримувала лише середню заробітну плату, їй доведеться мати значний страховий стаж, щоб наблизитися до такого розміру виплат

Основні фактори, що впливають на розмір пенсії

У 2025 році пенсійні виплати в Україні визначаються індивідуально на основі трьох ключових параметрів:

Офіційна заробітна плата — чим вищий рівень доходу, з якого сплачувалися внески, тим більше підсумкове значення пенсійного коефіцієнта. Страховий стаж — загальна кількість років офіційної роботи та сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ). Середня заробітна плата в країні — береться середній показник за три роки, що передують виходу на пенсію.

Формула розрахунку пенсії

Щоб дізнатися майбутню пенсію, використовується така формула:

Пенсія = СЗП × ІКЗ × КС, де:

СЗП — середня зарплата по країні за останні три роки перед виходом на пенсію;

ІКЗ — індивідуальний коефіцієнт зарплати (співвідношення власного доходу до середнього по країні);

КС — коефіцієнт страхового стажу (1% за кожен рік офіційної роботи).

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Приклад розрахунку

Припустимо, що середня зарплата по країні становить 20 000 гривень, а людина отримувала вдвічі більше (ІКЗ = 2).

Якщо бажана пенсія — 10 000 гривень, підставляємо значення у формулу: 10 000 = 20 000 × 2 × КС; КС = 0,25

Це означає, що для отримання пенсії у 10 000 гривень за умови зарплати, що вдвічі перевищує середню, потрібно 25 років страхового стажу.

А що, якщо зарплата була лише на рівні середньої (ІКЗ = 1)? У такому випадку, щоб отримати аналогічну пенсію, знадобилося б 50 років стажу, що практично недосяжно.

Щоб забезпечити собі пенсію у 10 000 гривень, важливо не лише довго працювати, а й отримувати офіційний дохід, значно вищий за середній по країні.

Нагадаємо, що у квітні українським пенсіонерам проведуть автоматичний перерахунок виплат, який залежатиме від оновленого страхового стажу. Додатково звертатися для цього не потрібно — все відбудеться без участі пенсіонерів.

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Джерело: 24 Канал.