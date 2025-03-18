В Україні можуть скасувати одну з платіжок за газ

У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт №13095, який передбачає скасування плати за транспортування природного газу для українців на період воєнного стану та ще на рік після його припинення

Автором ініціативи є депутат Максим Заремський, член бюджетного комітету, який оприлюднив документ на офіційному сайті парламенту.

Згідно з проєктом закону, побутові споживачі будуть звільнені від оплати послуг транспортування та розподілу газу. Це означатиме скасування відповідної платіжки протягом періоду воєнного стану та року після його завершення.

Заремський зазначив, що ця ініціатива спрямована на допомогу громадянам, оскільки багато людей в Україні змушені виживати на мінімальних зарплатах, пенсіях та соціальних виплатах, при цьому податки продовжують зростати.

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Він також підкреслив, що жителі його виборчого округу часто висловлюють незадоволення через плату за транспортування і розподіл газу, оскільки мережі для цього були прокладені за кошти самих власників будинків.

Нагадаємо, що окремі категорії українських пенсіонерів можуть бути повністю звільнені від сплати за житлово-комунальні послуги. Така пільга надається громадянам, які працювали у певних сферах та мають низький дохід.

Раніше ми писали, хто з українців може отримати субсидію на оплату комуналки. Така допомога доступна лише певним групам населення. Це пенсіонери, які отримують пенсію за віком, через втрату годувальника або за інвалідністю, а також ті, хто досяг пенсійного віку та має пенсію за вислугу років.

Крім того, в Україні зʼявилася єдина платформа комунальних послуг. Ця система має автоматизувати процеси, забезпечити доступні та зручні сервіси, покращити облік споживачів, дозволить краще контролювати якість послуг. Користувачі матимуть електронний кабінет і зможуть отримати всю інформацію про управителів, виконавців, ціни й тарифи на послуги, результати розгляду своїх звернень, а також зможуть укласти чи розірвати договір онлайн.

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Джерело: ТСН.