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Мінекономіки інтегрувало платформу «Пульс» у кабінет платника податків

18.03.2025 10:10
Ольга Деркач
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Міністерство економіки України продовжує розвивати онлайн-платформу «Пульс» для збору відгуку від бізнесу про взаємодію з державою

Мінекономіки інтегрувало платформу «Пульс» у кабінет платника податків

Мінекономіки інтегрувало платформу «Пульс» у кабінет платника податків Фото: cabinet.tax.gov.ua, unsplash.com

У межах Національної Платформи «Діалог влади та бізнесу» в Офісі Президента заступник міністра економіки з цифрової трансформації Олександр Циборт розповів про інтеграцію платформи «Пульс» у Єдиний кабінет платників податків, йдеться в пресрелізі.

«Ми системно проводимо зустрічі на Національній Платформі «Діалог влади та бізнесу», яка була створена з ініціативи Президента України Володимира Зеленського. Одне з ключових питань, яке регулярно порушує бізнес, — можливість залишати відгуки та подавати скарги онлайн. Відповідаючи на цей запит, минулого року ми запустили платформу «Пульс» як частину політики «Зроблено в Україні». Вона дає підприємцям змогу оцінювати якість державних послуг і повідомляти про проблеми. Сьогодні ми робимо ще один важливий крок — інтегруємо «Пульс» у Єдиний кабінет платників податків. Це підсилить цифрову трансформацію, покращить державні сервіси та сприятиме розвитку бізнес-середовища», — зазначив заступник міністра економіки з цифрової трансформації Олександр Циборт.

За його словами, завдяки «Пульсу» держава може отримувати об’єктивну картину рівня сервісу та оперативно реагувати на потреби бізнесу. Відгуки від підприємців будуть цифровізовані та стануть основою нового Entrepreneur Satisfaction Score (Індексу задоволеності підприємців) — інструменту для покращення держпослуг.

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«Разом із Мінекономіки ми запроваджуємо нові цифрові інструменти для ефективної взаємодії влади та бізнесу на всіх рівнях. Це дозволяє швидко реагувати на запити підприємців, підтримувати їх та формувати важливі ініціативи для обговорення на Конгресі місцевих та регіональних влад при Президентові України», — підкреслив заступник керівника Офісу Президента Віктор Микита.

Як залишити відгук:

  • авторизуватися в Кабінеті платника податків;
  • оцінити якість взаємодії з держорганами;
  • у разі проблем — залишити звернення на puls.gov.ua;
  • якщо оцінку не надано одразу, система нагадає про це через тиждень і далі щомісяця.

«Державна податкова служба першою серед державних органів приєдналася до проєкту «Пульс», оскільки ми прагнемо ефективної та постійної комунікації з кожним платником податків. Електронний кабінет ДПС — лідер серед цифрових державних платформ, доступний 24/7. Ним користуються 5,4 млн осіб, з яких 3,5 млн — представники бізнесу, які зможуть безпосередньо в кабінеті платника оцінити  взаємодію з державними органами. Інтеграція кабінету з платформою «Пульс» створює переваги як для українських підприємців, так і для держави, яка зможе оперативно реагувати на їхні запити», — зазначив голова ДПС Руслан Кравченко.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїБізнесДержавні органи
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