Прозорро.Продажі та Мінекономіки запустили сервіс факторингу для бізнесу

30 жовтня 2024 року офіційно стартував пілотний проєкт факторингового сервісу, розроблений АТ «Прозорро.Продажі» за підтримки Міністерства економіки України

Цей проєкт є частиною реалізації Стратегії розвитку малого та середнього бізнесу до 2027 року, затвердженої Міністерством економіки, йдеться в пресрелізі.

Цифровий сервіс покликаний вирішити проблему касових розривів і надавати малим та середнім підприємствам альтернативне джерело фінансування для їхньої операційної діяльності. Завдяки факторингу учасники державних закупівель можуть швидко отримати кошти без необхідності надання застави.

«Розвиток малого та середнього бізнесу — це один із ключових пріоритетів держави. Завдяки цьому сервісу замовник отримує більше потенційних постачальників, вищу конкуренцію і кращі ціни. А бізнес водночас може раніше отримати оборотні кошти й інвестувати їх у подальший розвиток чи масштабування виробництва. Прозорро.Продажі забезпечить зручність створення заявки на факторинг і широкий доступ до найкращих пропозицій від банків-факторів», — розповіла перша віцепрем’єр-міністерка України — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

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Член правління Прозорро.Продажі Григорій Легенченко зазначив, що перед командою стояла задача розробити зручний, простий, цифровізований сервіс.

«За кордоном факторинг десятиліттями допомагає поповнювати обіговий капітал малого та середнього бізнесу. Наразі перед командою Прозорро.Продажі стояла задача розробити зручний, простий, цифровізований сервіс для підприємців-учасників держзакупівель. На відміну від кредиту, факторинг не потребує окремої застави і дозволяє отримати кошти за виконане постачання на підставі лише документів про виконання контракту. Це швидко, зручно і доступно. Факторинг допоможе розвивати економіку, реалізовувати стратегію підтримки малих та середніх підприємств Міністерства економіки України», — заявив Легенченко.

Наразі обсяг ринку публічних закупівель становить 10-20 млрд грн на рік, і факторинг є важливим інструментом щонайменше для 3-5% цих операцій. Додатково, ринок приватних закупівель оцінюється в 11-23 млрд грн, і в майбутньому сервіс факторингу також буде доступний для цього сегмента. Партнерами проєкту стали Ощадбанк, ПУМБ, UGB та Укрпошта.

Нагадаємо, що Revolut запустив новий сервіс для бізнесу. Новий сервіс призначений для автоматизації управління кредиторською заборгованістю та економії часу бізнесу за рахунок оптимізації робочих процесів шляхом синхронізації рахунків.

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