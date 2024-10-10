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Українська компанія отримала міжнародний сертифікат про безперервність бізнесу

10.10.2024 19:00
Ольга Деркач
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Компанія МХП першою в Україні пройшла сертифікацію Системи Управління Безперервності Бізнесу за міжнародним стандартом ISO 22301:2019. Цей стандарт використовується транснаціональними компаніями, такими як Microsoft, IBM, Google, Siemens, Deloitte

Українська компанія отримала міжнародний сертифікат про безперервність бізнесу

Українська компанія отримала міжнародний сертифікат про безперервність бізнесу Фото: freepik.com

Підготовка до сертифікації розпочалася у 2023 році Дирекцією з інформаційних та цифрових технологій МХП, яка зосередилася на підтримці безперебійної роботи ІТ-бізнес-процесів і рішень для локальної та хмарної інфраструктури.

У процесі підготовки, відповідно до вимог ISO 22301, компанія провела діагностичний аудит і створила команду експертів для аналізу поточного стану системи. Протягом більш ніж чотирьох місяців розроблялася та вдосконалювалася нормативна документація, інтегрована в бізнес-процеси.

Були створені процедури управління безперервністю бізнесу, план забезпечення безперебійності ІТ-бізнес-процесів, проведений SWOT-аналіз, складений перелік зацікавлених сторін BCMS, реєстр ризиків та інші документи, спрямовані на зменшення ризиків зупинки бізнесу та прискорення відновлення операцій.

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«МХП — перша компанія в Україні, яка сертифікувала підтримку ІТ-сервісів, впровадження ІТ-рішень та реалізацію локальної та хмарної інфраструктури за цим стандартом міжнародного зразка. Це вдалося за порівняно короткий термін — зокрема завдяки залученості та професійності команди, — сказав директор з інформаційних та диджитал технологій МХП Тарас Гошовський. — Це свідчить про те, що ми маємо системний підхід до управління ризиками й забезпечуємо стабільну роботу всіх систем і сервісів. Закликаю до сертифікації і інших гравців ринку: це можливість поглянути на власні процеси з іншого боку, вдосконалити їх. МХП готова ділитися своїм досвідом, щоб разом робити український бізнес стійкішим перед будь-якими викликами».

Сертифікація за стандартом ISO 22301:2019 демонструє готовність МХП до можливих ризиків та здатність оперативно відновлювати діяльність. Це також вказує на прагнення компанії забезпечити стабільність, надійність і захист інтересів своїх клієнтів і партнерів.

Нагадаємо, що Мінекономіки та Visa співпрацюватимуть задля цифровізації бізнесу. Міністерство економіки України та компанія Visa підписали Меморандум про співпрацю, спрямований на розвиток цифровізації малого і середнього бізнесу, підтримку інфраструктурних програм в рамках ініціативи «Зроблено в Україні» та стимулювання споживання українських товарів

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Рубрики: СвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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