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Як зросла економіка України з початку 2024 року — Мінекономіки

12.12.2024 13:00
Дарія Шуть
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Основними драйверами української економіки цього року стали транспорт, будівництво та переробка

Як зросла економіка України з початку 2024 року — Мінекономіки

Фото: freepik.com

За 11 місяців 2024 року економіка України зросла на 4% [±0,5%]. Водночас у листопаді темпи зростання трохи уповільнилися і склали 0,9% порівняно з листопадом 2023-го.

Як розповіла міністерка економіки Юлія Свириденко, драйверами зростання економіки у 2024 році залишаються транспортна та будівельна галузі, переробка та внутрішня торгівля.

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«Свою роль відіграли державні програми підтримки — грантові програми на переробку, створення та розвиток бізнесу, доступне кредитування 5-7-9%, єОселя та інші в межах політики «Зроблено в Україні». Також збільшення закупівель української продукції ОПК стимулює зростання машинобудування», — зазначає Свириденко.

У листопаді продемонстрували позитивну динаміку наступні галузі:

  • транспорт (завдяки стабільному функціонуванню Українського морського коридору);
  • будівництво (завдяки програмам держпідтримки);
  • внутрішня торгівля (причини — сталий внутрішній попит та пропозиція товарів);
  • переробна промисловість (програми з відновлення та розвитку бізнесу, доступ до імпортної електроенергії та наявності
  • альтернативних потужностей енергозабезпечення).
  • добувна промисловість (роботі нових свердловин з добування газу).

Нагадаємо, 31 жовтня Національний банк оприлюднив оновлений макропрогноз на 2024-2026 роки, у якому йдеться про те, що буде з економікою України найближчим часом. Ціновий тиск зберігатиметься у наступні місяці, проте навесні 2025 року інфляція почне сповільнюватися.

Упродовж останніх місяців інфляція очікувано зростала, проте дещо швидше за прогноз. У вересні її рівень становив 8,6% р/р і продовжив зростати в жовтні. За оновленим прогнозом НБУ, на кінець року інфляція становитиме 9,7%.

Детальніше про те, як змінювалася інфляція протягом 2024 року — читайте тут.

Також ми писали, що Україна знову опинилася у групі найбільш економічно невільних країн світу. В оновленому рейтингу Україна посіла 150 місце серед 165 країн і територій, покинувши третій квартиль. Минулого року Україна посіла 112 місце, вперше покинувши групу економічно невільних країн.

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Джерело: Мінекономіки

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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