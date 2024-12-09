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Fitch оновило рейтинг України: як зросте державний борг

09.12.2024 11:40
Дарія Шуть
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Міжнародне рейтингове агентство Fitch вирішило зберегти рейтинг України на рівні «обмежений дефолт» в очікуванні реструктуризації ВВП-варантів і євробондів Укренерго

Fitch оновило рейтинг України: як зросте державний борг

Фото: freepik.com

Так, Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній валюті (LTFC) на рівні «обмежений дефолт» (RD). Зазначається, що цей статус залишатиметься, доки Fitch не ухвалить рішення про завершення обміну та нормалізацію відносин зі значною більшістю зовнішніх комерційних кредиторів.

Також агентство залишило РДЕ за місцевими кредитами на рівні «CCC+». У Fitch пояснили, що структура заборгованості за ОВДП (лише 1,3% у нерезидентів за переважної частки в НБУ та вітчизняних банків) обмежує вигоди України від будь-якої реструктуризації. Оскільки це створює потенційні фіскальні витрати (включно з рекапіталізацією банків) і ризики для стабільності фінансового сектору, заважаючи розвитку внутрішнього боргового ринку.

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«Вищий довгостроковий РДЕ в національній валюті відображає тривале обслуговування Україною боргу в національній валюті в рамках поточного процесу реструктуризації зовнішнього комерційного боргу, що підтверджує наші очікування преференційного режиму за борговими зобов’язаннями в національній валюті», — зазначили у Fitch.

За оцінками агентства, державний борг України у 2024 році зросте до 90,8 ВВП, водночас 77% зовнішнього боргу має високий ступінь пільговості, 74% номіновано в доларах США. При цьому дефіцит держбюджету залишиться високим — 19,1-19,2% ВВП у 2024-2025 роках, попри схвалене підвищення податків, через високі витрати на оборону та очікуване скорочення іноземних грантів.

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Fitch також очікує збільшення дефіциту рахунку поточних операцій, що збільшиться до 8,4% ВВП у 2024 році та до 13,6% ВВП у 2025 році, тому що обмеження виробничих потужностей (наприклад, трудових та енергетичних) стримуватимуть зростання експорту.

Крім того, прогнозується, що інфляція в Україні наступного року становитиме в середньому 9,3% порівняно з 6,2% у 2024-му, адже швидке зростання зарплат на тлі браку робочої сили та невідповідності кваліфікації може підтримувати ціновий тиск на внутрішній попит.

Нагадаємо, у вересні Fitch Ratings підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в національній валюті з «CCC+» до «CCC-» та підтвердило довгостроковий РДЕ в іноземній валюті на рівні «RD» (обмежений дефолт).

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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