Що буде з курсом гривні у 2025 році — прогноз Райффайзен Банку

Українська економіка наступного року може зрости на 4,9% за невеликого зниження рівня інфляції порівняно з 2024 роком

Відповідний макропрогноз озвучив голова правління Райффайзен Банку Олександр Писарук.

За його словами, що стосується курсу долара, то у 2025 році очікується девальвація гривні до 8%. Сам курс на кінець наступного року, попередньо, становитиме близько 45,5 грн/дол.

«Базовий сценарій спирається на гіпотезу про те, що ризики безпеки покращаться з другої половини 2025 року», — зазначив Писарук.

Він додав, що банк завжди проводить стрес-тести з урахуванням не тільки базового сценарію, а й найкращого і найгіршого сценарію. Однак попередні прогнози щодо завершення війни не виправдались, а отже прогнозувати щось в такій нестабільній ситуації надскладно.

Читайте також: Банки ввезли в Україну рекордну кількість валюти з початку року — НБУ

На його думку, навіть у разі припинення війни наприкінці першого кварталу 2025-го, це не вплине різко на загальні річні показники, але матиме вплив вже у 2026 році.

Писарук також допустив, що Нацбанку України доведеться підіймати облікову ставку внаслідок швидшого, ніж очікувалося, прискорення інфляції. А от щодо депозитів та кредитів у гривні значних відхилень від поточних рівнів не очікується.

За його словами, ситуація наразі видається цілком керованою. Оскільки зовнішня допомога наступного року виглядає достатньою для фінансування дефіциту бюджету і поповнення валютних резервів НБУ.

Нагадаємо, станом на 1 жовтня 2024 в Україні так само працює 62 банки. І хоча держбанків стало сім, частка їхніх чистих активів збереглася на рівні 53,3%, а у коштах населення навіть дещо зменшилася до 63,4% (на 0,7 п. п.).

Населення України тримає у банках значний обсяг коштів, який налічує 1 трлн 172 млрд грн. Із загальної суми кошти на вимогу становлять 763,2 млрд грн. Традиційно найбільше грошей українців зберігається в державних ПриватБанку (422,3 млрд грн) та Ощадбанку (200,9 млрд грн). Трійку лідерів закриває приватний Універсал Банк (monobank) — 75,9 млрд грн.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ оштрафував ПриватБанк та ще один об’єкт оверсайту

Яких монет та банкнот найбільше в готівковому обігу України — звіт НБУ

НБУ назвав терміни створення інклюзивних підрозділів для фінкомпаній

За матеріалами Інтерфакс-Україна