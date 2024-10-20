Економіка України одна з найбільш невільних у світі — рейтинг

Економічну свободу у різних країнах вимірюють за п’ятьма показниками: розмір уряду, верховенство права і захист права власності, надійність грошей, свобода міжнародної торгівлі, регулювання ринку праці та бізнесу

Україна знову опинилася у групі найбільш економічно невільних країн світу. Про це йдеться у звіті «Економічна свобода у світі» канадського Інституту Фрейзера, національним партнером якого в Україні є Центр Бендукідзе.

В оновленому рейтингу Україна посіла 150 місце серед 165 країн і територій, покинувши третій квартиль. Минулого року Україна посіла 112 місце, вперше покинувши групу економічно невільних країн.

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Оцінки України за ключовими компонентами економічної свободи:

Розмір уряду : погіршення із 7,29 до 5,83.

: погіршення із 7,29 до 5,83. Правова система та права власності : погіршення із 4,58 до 4,37.

: погіршення із 4,58 до 4,37. Доступ до надійних грошей : погіршення із 6,39 до 4,68.

: погіршення із 6,39 до 4,68. Свобода міжнародної торгівлі : погіршення із 6,68 до 6,05.

: погіршення із 6,68 до 6,05. Регулювання ринку праці та бізнесу: погіршення з 5,37 до 4,67.

«Найбільше падіння спостерігається в показниках розміру уряду, а, якщо точніше, фіскального розміру уряду, й доступу до надійних грошей, що є абсолютно очікуваним, оскільки цей звіт базується на даних за 2022 рік. Відповідно, ми вперше бачимо оцінку впливу повномасштабного вторгнення і повʼязаних з ним явищ і рішень на економічну свободу українців», — зазначають у Центрі Бендукідзе.

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Разом з Україною наприкінці рейтингової таблиці опинилися Ємен, Лівія, Іран, Аргентина, Мʼянма, Алжир, Сирія, Судан, Зімбабве та Венесуела.

А от очолив список найвільніших економік світу Гонконг, потіснивши Сінгапур на другу позицію. За ними традиційно слідують Швейцарія, Нова Зеландія та США. Також у першому квартилі вже багато років перебувають країни Балтії – Естонія, Латвія та Литва.

Укладачі звіту звертають увагу, що загалом середній світовий показник економічної свободи продовжує знижуватися.

Нагадаємо, експерти Кільського інституту світової економіки прогнозують, що міжнародна допомога Україні з 2025 року може суттєво зменшитись через низку факторів. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

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