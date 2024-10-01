Де у Європі найдешевша нерухомість: рейтинг міст

За даними різних аналітичних джерел, середня вартість квадратного метра у Києві перевищує $1200. У цьому матеріалі дізнаємося, де в Європі найдешевша нерухомість (у розрізі провідних міст) та наскільки ціни відрізняються від київських

У рейтинг увійшли міста, найбільш привабливі для життя, де вартість нерухомості найнижча.

Сібіу, Румунія

Середня ціна за 1 м²: $750. Сібіу — культурний центр і найяскравіше місто Трансільванії з багатою середньовічною архітектурою та активним культурним життям. Це привабливе місце для інвестицій в нерухомість.

Громадяни ЄС можуть купувати без обмежень, інші повинні консультуватися з юристами.

Трапані, Італія

Середня ціна за 1 м²: €1134. Трапані, розташоване на заході Сицилії, пропонує доступну нерухомість із гарним морським кліматом і багатою історією. Відмінне транспортне сполучення з рештою Італії додає привабливості місту. Іноземці можуть купувати нерухомість без обмежень.

Бургас, Болгарія

Середня ціна за 1 м²: $1148. Бургас – популярне місто на узбережжі Бургаської затоки Чорного моря з доступними цінами на нерухомість та розвиненою інфраструктурою. Це одне з найбільш економічних приморських міст у Європі.

Чи можуть іноземці купувати? Так, але для покупки землі потрібна реєстрація компанії.

Бітола, Північна Македонія

Середня ціна за 1 м²: $1152. Це друге за величиною місто в республіці, де розташоване стародавнє місто Гераклея Лінкестіс, що входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Наразі Бітола має статус культурного центру Македонії. При цьому, це одне з найдешевших міст у Європі для купівлі житла.

Чи можуть іноземці купувати? Так, але лише за умови взаємної згоди між Північною Македонією та країною походження іноземця.

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Крагуєваць, Сербія

Середня ціна за 1 м²: €1609 (квартири) та €730 (будинки). Це місто з доступними цінами на житло і гарною інфраструктурою є популярним місцем для інвестицій у Сербії.

Чи можуть іноземці купувати? Так, іноземці можуть купувати нерухомість у Сербії за деяких умов.

Патри, Греція

Середня ціна за 1 м²: $1746. Патрас — третє за величиною місто Греції, столиця ному Ахея, порт в затоці Патраїкос. Це студентське місто на півострові Пелопоннес із багатою історією та культурною спадщиною.

Іноземці можуть купувати нерухомість без обмежень, а громадяни Великобританії мають право на «золоту візу».

Тузла, Боснія і Герцеговина

Середня ціна за 1 м²: $1789. Тузла є важливим культурним центром з османською та австро-угорською архітектурою. Місто розташоване поблизу великих університетських центрів.

Іноземці можуть купувати тут нерухомість, але з деякими обмеженнями для громадян країн поза ЄС.

Мар Менор, Іспанія

Середня ціна за 1 м²: €1895. Мар Менор — привабливий курортний регіон із прекрасними умовами для відпочинку та інвестицій. Місто розташоване на узбережжі Середземного моря, що робить його популярним серед експатів (людина, яка тимчасово або на постійній основі мешкає в країні іншій).

Чи можуть іноземці купувати? Так, Іспанія має сприятливі умови для купівлі нерухомості іноземцями.

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