close-btn
PaySpaceMagazine

Де у Європі найдешевша нерухомість: рейтинг міст

01.10.2024 15:00
Микола Деркач
Читати росiйською

За даними різних аналітичних джерел, середня вартість квадратного метра у Києві перевищує $1200. У цьому матеріалі дізнаємося, де в Європі найдешевша нерухомість (у розрізі провідних міст) та наскільки ціни відрізняються від київських

Де у Європі найдешевша нерухомість: рейтинг міст

Де у Європі найдешевша нерухомість: рейтинг міст Фото: freepik.com

У рейтинг увійшли міста, найбільш привабливі для життя, де вартість нерухомості найнижча.

  1. Сібіу, Румунія

Середня ціна за 1 м²: $750. Сібіу — культурний центр і найяскравіше місто Трансільванії з багатою середньовічною архітектурою та активним культурним життям. Це привабливе місце для інвестицій в нерухомість.

Громадяни ЄС можуть купувати без обмежень, інші повинні консультуватися з юристами.

  1. Трапані, Італія

Середня ціна за 1 м²: €1134. Трапані, розташоване на заході Сицилії, пропонує доступну нерухомість із гарним морським кліматом і багатою історією. Відмінне транспортне сполучення з рештою Італії додає привабливості місту. Іноземці можуть купувати нерухомість без обмежень.

  1. Бургас, Болгарія

Середня ціна за 1 м²: $1148. Бургас – популярне місто на узбережжі Бургаської затоки Чорного моря з доступними цінами на нерухомість та розвиненою інфраструктурою. Це одне з найбільш економічних приморських міст у Європі.

Чи можуть іноземці купувати? Так, але для покупки землі потрібна реєстрація компанії.

  1. Бітола, Північна Македонія

Середня ціна за 1 м²: $1152. Це друге за величиною місто в республіці, де розташоване стародавнє місто Гераклея Лінкестіс, що входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Наразі Бітола має статус культурного центру Македонії. При цьому, це одне з найдешевших міст у Європі для купівлі житла.

Чи можуть іноземці купувати? Так, але лише за умови взаємної згоди між Північною Македонією та країною походження іноземця.

Цікаве по темі: Де в ЄС краще всього жити українцям: рейтинг міст

  1. Крагуєваць, Сербія

Середня ціна за 1 м²: €1609 (квартири) та €730 (будинки). Це місто з доступними цінами на житло і гарною інфраструктурою є популярним місцем для інвестицій у Сербії.

Чи можуть іноземці купувати? Так, іноземці можуть купувати нерухомість у Сербії за деяких умов.

  1. Патри, Греція

Середня ціна за 1 м²: $1746. Патрас — третє за величиною місто Греції, столиця ному Ахея, порт в затоці Патраїкос. Це студентське місто на півострові Пелопоннес із багатою історією та культурною спадщиною.

Іноземці можуть купувати нерухомість без обмежень, а громадяни Великобританії мають право на «золоту візу».

  1. Тузла, Боснія і Герцеговина

Середня ціна за 1 м²: $1789. Тузла є важливим культурним центром з османською та австро-угорською архітектурою. Місто розташоване поблизу великих університетських центрів.

Іноземці можуть купувати тут нерухомість, але з деякими обмеженнями для громадян країн поза ЄС.

  1. Мар Менор, Іспанія

Середня ціна за 1 м²: €1895. Мар Менор — привабливий курортний регіон із прекрасними умовами для відпочинку та інвестицій. Місто розташоване на узбережжі Середземного моря, що робить його популярним серед експатів (людина, яка тимчасово або на постійній основі мешкає в країні іншій).

Чи можуть іноземці купувати? Так, Іспанія має сприятливі умови для купівлі нерухомості іноземцями.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Де в ЄС найбільше працевлаштованих українських біженців

Де в ЄС найдорожче жити: топ-5 країн із найвищими цінами

Де в ЄС вигідніше всього жити українцям: порівняння цін

Рубрики: АналітикаГрошіСвітНовини
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Держава частково компенсуватиме купівлю української техніки та енергообладнання 01.10.2024

Держава частково компенсуватиме купівлю української техніки та енергообладнання
Google профінансує ще 60 українських стартапів: на яку суму 01.10.2024

Google профінансує ще 60 українських стартапів: на яку суму
НБУ розширить перелік бенчмарк-ОВДП для банків 01.10.2024

НБУ розширить перелік бенчмарк-ОВДП для банків
У Дії з'явилась нова військова облігація 01.10.2024

У Дії з'явилась нова військова облігація
Платіжна система Wero запрацює ще в одній країні ЄС 01.10.2024

Платіжна система Wero запрацює ще в одній країні ЄС
Нова пошта збільшила тарифи на доставку: нові ціни 01.10.2024

Нова пошта збільшила тарифи на доставку: нові ціни
Вибір редакції
Всі
Що таке тикер криптовалюти, і чому він має таке значення під час трейдингу
ТОП статей 30.09.2024

Що таке тикер криптовалюти, і чому він має таке значення під час трейдингу

 Хто серед небанківських фінустанов заробляє найбільше — рейтинг
ТОП статей 27.09.2024

Хто серед небанківських фінустанов заробляє найбільше — рейтинг
Останні новини
Сьогодні  20:20

AMD представила першу малу мовну модель для сімейства Llama

 Сьогодні  19:40

Держава частково компенсуватиме купівлю української техніки та енергообладнання

 Сьогодні  19:00

Google профінансує ще 60 українських стартапів: на яку суму

 Сьогодні  18:20

3 альткоїни, які можуть перетворити $100 на $1000 у жовтні

 Сьогодні  17:40

НБУ розширить перелік бенчмарк-ОВДП для банків

 Сьогодні  17:00

У Дії з'явилась нова військова облігація

 Сьогодні  16:20

Хто такий Шигеру Ішіба і який вплив він матиме на ринок криптовалют

 Всі новини
credit link image