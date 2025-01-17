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Названо, хто з українців може отримати субсидію на оплату комуналки

17.01.2025 20:20
Ольга Деркач
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Деякі категорії громадян України мають можливість отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, зокрема за наднормативну площу житла

Названо, хто з українців може отримати субсидію на оплату комуналки

Названо, хто з українців може отримати субсидію на оплату комуналки Фото: pixabay.com, freepik.com

Однак така допомога доступна лише певним групам населення.

Хто може претендувати на субсидію:

  • пенсіонери, які отримують пенсію за віком, через втрату годувальника або за інвалідністю. Сюди також належать ті, хто досяг пенсійного віку та отримує пенсію за вислугу років;
  • особи, які отримують державну соціальну допомогу через відсутність права на пенсію, а також люди з інвалідністю;
  • українці, які одержують допомогу з інвалідності з дитинства, а також діти з інвалідністю;
  • громадяни, які отримують тимчасову державну допомогу через те, що досягли пенсійного віку, але не набули права на пенсію;
  • неповнолітні діти.

Важливо знати! Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг не призначається, якщо загальна площа житла перевищує:

  • 130 квадратних метрів для квартир у багатоквартирних будинках;
  • 230 квадратних метрів для приватних будинків.

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При розгляді питання про надання державної допомоги не враховуються такі види доходів:

  • аліменти — як сплачені, так і отримані;
  • соціальні дотації, зокрема грошові виплати родинам, які займаються вирощуванням великої рогатої худоби або подібною діяльністю;
  • доходи від роботи у складі виборчих комісій, оскільки вони є тимчасовими та не враховуються під час виборчого періоду;
  • виплати чи фінансова допомога, отримані від громадських або благодійних організацій;
  • одноразові допомоги, такі як компенсації на поховання чи разові виплати, які надаються місцевими органами влади або підприємствами;
  • компенсація за оздоровлення у санаторіях або проходження реабілітації;
  • натуральна допомога, яка не передбачає грошових виплат;
  • допомога на придбання житла, якщо нова квартира чи будинок були куплені протягом пів року після продажу попереднього.

Нагадаємо, що в Україні зʼявилася єдина платформа комунальних послуг. Ця система має автоматизувати процеси, забезпечити доступні та зручні сервіси, покращити облік споживачів, дозволить краще контролювати якість послуг.

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За матеріалами: 24 Канал.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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