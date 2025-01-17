Названо, хто з українців може отримати субсидію на оплату комуналки

Деякі категорії громадян України мають можливість отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, зокрема за наднормативну площу житла
Однак така допомога доступна лише певним групам населення.
Хто може претендувати на субсидію:
- пенсіонери, які отримують пенсію за віком, через втрату годувальника або за інвалідністю. Сюди також належать ті, хто досяг пенсійного віку та отримує пенсію за вислугу років;
- особи, які отримують державну соціальну допомогу через відсутність права на пенсію, а також люди з інвалідністю;
- українці, які одержують допомогу з інвалідності з дитинства, а також діти з інвалідністю;
- громадяни, які отримують тимчасову державну допомогу через те, що досягли пенсійного віку, але не набули права на пенсію;
- неповнолітні діти.
Важливо знати! Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг не призначається, якщо загальна площа житла перевищує:
- 130 квадратних метрів для квартир у багатоквартирних будинках;
- 230 квадратних метрів для приватних будинків.
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При розгляді питання про надання державної допомоги не враховуються такі види доходів:
- аліменти — як сплачені, так і отримані;
- соціальні дотації, зокрема грошові виплати родинам, які займаються вирощуванням великої рогатої худоби або подібною діяльністю;
- доходи від роботи у складі виборчих комісій, оскільки вони є тимчасовими та не враховуються під час виборчого періоду;
- виплати чи фінансова допомога, отримані від громадських або благодійних організацій;
- одноразові допомоги, такі як компенсації на поховання чи разові виплати, які надаються місцевими органами влади або підприємствами;
- компенсація за оздоровлення у санаторіях або проходження реабілітації;
- натуральна допомога, яка не передбачає грошових виплат;
- допомога на придбання житла, якщо нова квартира чи будинок були куплені протягом пів року після продажу попереднього.
Нагадаємо, що в Україні зʼявилася єдина платформа комунальних послуг. Ця система має автоматизувати процеси, забезпечити доступні та зручні сервіси, покращити облік споживачів, дозволить краще контролювати якість послуг.
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За матеріалами: 24 Канал.