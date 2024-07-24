Деяким українцям дозволили платити лише частину комуналки: кому саме

Низка категорій українців можуть сплачувати лише половину вартості за комунальні послуги, меншу її частину або не платити взагалі. Зокрема це стосується військових та їхніх родин

Право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг наразі мають такі категорії громадян:

учасники бойових дій — 75% знижки;

учасники війни (визначені статтями 8, 9 закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту») — 50%;

особи з інвалідністю внаслідок війни — 100%;

члени сімей загиблих військових — 50%.

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Однак не всіх рідних учасника війни можна зарахувати до членів його родини. Серед членів сім’ї отримати пільги можуть:

дружина або чоловік;

їхні неповнолітні діти (до 18 років);

неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи;

особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за нею, за умови, що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі;

непрацездатні батьки;

особа, яка перебуває під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги та проживає разом з ним.

Знижка працює таким чином, що спочатку потрібно сплатити комунальні повністю, а потім ПФУ поверне їхню частину(чи усю суму, якщо знижка 100%).

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Як оформити пільги

Потрібно мати посвідчення пільговика: УБД, статусу особи з інвалідністю внаслідок війни чи члена сім’ї загиблого/загиблої. Останні мають додати документ, що підтверджує родинний зв’язок або законність представлення інтересів пільговика.

Ці документи треба подати до Пенсійного фонду разом із заявою про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

Особисто можна подати заяви у найближчому відділенні ПФУ; до сільської, селищної чи міської ради; або до ЦНАПу.

Дистанційно це можна зробити в електронній формі через вебпортал електронних послуг ПФУ або через застосунок Дія; або ж надіслати поштою.

Заяву мають розглянути та прийняти рішення за 10 календарних днів, після чого повідомити заявника впродовж 3 календарних днів.

Нагадаємо, частина пенсіонерів має право на значну знижку — від 50% до 100% — на комунальні послуги. Однак для цього потрібно відповідати низці умов, детальніше читайте в нашому матеріалі.

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За матеріалами zpu.kr.ua