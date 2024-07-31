Де в Україні найбільше боржників за комуналку — Опендатабот

Від початку повномасштабного вторгнення боргів за комуналку побільшало на третину за даними Єдиного реєстру боржників

Наразі в Україні нараховується 701 тисяча проваджень щодо стягнення боргів за житлово-комунальні послуги (ЖКП). З початку повномасштабної війни кількість боргів зросла на 37%. Станом на лютий 2022 року в реєстрі було 512 359 проваджень через несплату комунальних послуг.

Наприкінці минулого року в Єдиному реєстрі боржників нараховувалося 659 684 борги за комунальні послуги. За півроку їх кількість зросла на 6,3% і досягла 701 051 провадження.

Найбільше боржників проживає в Дніпропетровській області — понад 100 тисяч проваджень, що становить 14,3% від загальної кількості. Далі йдуть Харківська та Донецька області з 94,8 тисячами і 79,7 тисячами проваджень відповідно.

36,9% від усіх боргів становить несплата за опалення — 258,8 тис. На другому зі значним відривом находяться борги за водопостачання — 18,6% або 130,2 тис. А замикають трійку борги за світло — 67,9 тис. або 9,7%.

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За які ще комунальні послуги боргують українці:

житлове обслуговування — 67,1 тис. або 9,6%;

г азопостачання — 59,7 тис. або 8,5%;

азопостачання — 59,7 тис. або 8,5%; в ивіз відходів — 7,6 тис. або 1,1%.

Ще у 15,6% випадків визначити сферу стягувача не вдалося. Це близько 109 тис боргів.

З початку повномасштабної війни в Україні діяв мораторій на примусове стягнення боргів та відключення боржників від мереж за несплату комунальних послуг. У 2024 році цей мораторій було скасовано. Тепер обмеження діє лише у випадках, коли будинок споживача був пошкоджений внаслідок воєнних дій.

Нагадаємо, що в Україні здорожчають комунальні послуги. Підняття тарифів на електроенергію підштовхне до здорожчання й інші комунальні послуги, зокрема ціни на холодну воду та квартплату.

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За матеріалами: Опендатабот.