Notice: Функцію _load_textdomain_just_in_time було викликано неправильно. Translation loading for the wordpress-seo domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Будь ласка, перегляньте Виправлення помилок у WordPress для більш детальної інформації. (Це повідомлення додане у версії 6.7.0.) in /home/deploy/sites/psm7.com/wp-includes/functions.php on line 6114
Деякі українці можуть не платити за комунальні послуги: хто саме
close-btn
PaySpaceMagazine

Деякі українці можуть не платити за комунальні послуги: хто саме

23.12.2024 17:40
Ольга Деркач
Читати росiйською

Окремі категорії українських пенсіонерів можуть бути повністю звільнені від сплати за житлово-комунальні послуги. Така пільга надається громадянам, які працювали у певних сферах та мають низький дохід

Деякі українці можуть не платити за комунальні послуги: хто саме

Деякі українці можуть не платити за комунальні послуги: хто саме Фото: freepik.com

Хто має право на пільги

Кабінет Міністрів України розробив механізм надання пільг пенсіонерам, який регулюється постановою уряду“ «Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї».

Згідно з цим документом, право на повне (100%) звільнення від оплати житлово-комунальних послуг мають:

  • вчителі;
  • бібліотекарі;
  • медичні працівники;
  • працівники культури, які проживають у сільській місцевості.

Ці громадяни отримують повну компенсацію витрат на житлово-комунальні послуги.

Цікаве по темі: Деякі українці можуть отримати подвійні пенсії: за яких умов

Інші форми державної допомоги

Більшість українських пенсіонерів можуть скористатися субсидіями, які частково покривають витрати на житлово-комунальні послуги. Розмір цієї підтримки визначається залежно від сукупного доходу пенсіонера та вартості комунальних послуг.

Для пенсіонерів, які мешкають у будинках без централізованого опалення, передбачено спеціальні умови. Таким громадянам надається субсидія для придбання твердого палива. Ця виплата здійснюється один раз на рік, а її сума може сягати 21 000 гривень.

Державна підтримка у вигляді пільг і субсидій спрямована на зменшення фінансового навантаження на пенсіонерів. Зокрема, повне звільнення від оплати житлово-комунальних послуг є важливим інструментом допомоги громадянам, які працювали у соціально значущих сферах.

Нагадаємо, що у Дії можна оформити цифрове пенсійне посвідчення. Фахівці Дії продовжують оцифровувати важливі документи: тепер пенсійне посвідчення доступне в електронному форматі та не вимагає паперового (фізичного) аналога. Це дозволяє отримати його швидше, без необхідності відвідувати держустанови, і робить користування ще зручнішим.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Деякі військові можуть отримати пенсію у 100% від зарплати: умови

В Україні проведуть пенсійну реформу — опубліковано проєкт

В Україні посиляться вимоги до стажу для виходу на пенсію

За матеріалами: 24tv.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Telegram уперше став прибутковим після 3 років монетизації: скільки заробив 23.12.2024

Telegram уперше став прибутковим після 3 років монетизації: скільки заробив
SEC схвалила гібридні спотові ETF на базі Біткоїна та Ethereum 23.12.2024

SEC схвалила гібридні спотові ETF на базі Біткоїна та Ethereum
Доходи ресторанного бізнесу в Україні торік зросли: хто заробив найбільше 23.12.2024

Доходи ресторанного бізнесу в Україні торік зросли: хто заробив найбільше
ПриватБанк запустив валютообмін у банкоматах: як скористатись 23.12.2024

ПриватБанк запустив валютообмін у банкоматах: як скористатись
Укрзалізниця запустила продаж деяких квитків через чат-боти 23.12.2024

Укрзалізниця запустила продаж деяких квитків через чат-боти
За яких умов ціна Біткоїна сягне нового рекорду — прогноз аналітиків 23.12.2024

За яких умов ціна Біткоїна сягне нового рекорду — прогноз аналітиків
Вибір редакції
Всі
Від нових продуктів до глобальних трендів: як пройшов рік у фінкомпаній-номінантів PSM Awards
ТОП статей 20.12.2024

Від нових продуктів до глобальних трендів: як пройшов рік у фінкомпаній-номінантів PSM Awards

 Комунікація з клієнтами у фінансовому секторі: як її побудувати та чого очікують споживачі
ТОП статей 20.12.2024

Комунікація з клієнтами у фінансовому секторі: як її побудувати та чого очікують споживачі
Останні новини
Сьогодні  19:00

Telegram уперше став прибутковим після 3 років монетизації: скільки заробив

 Сьогодні  18:20

Скільки заборгувала банкам держава за програмою 5-7-9% — НБУ

 Сьогодні  17:00

SEC схвалила гібридні спотові ETF на базі Біткоїна та Ethereum

 Сьогодні  16:20

Доходи ресторанного бізнесу в Україні торік зросли: хто заробив найбільше

 Сьогодні  15:40

ПриватБанк запустив валютообмін у банкоматах: як скористатись

 Сьогодні  15:00

Укрзалізниця запустила продаж деяких квитків через чат-боти

 Сьогодні  14:20

За яких умов ціна Біткоїна сягне нового рекорду — прогноз аналітиків

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber