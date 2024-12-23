Деякі українці можуть не платити за комунальні послуги: хто саме

Окремі категорії українських пенсіонерів можуть бути повністю звільнені від сплати за житлово-комунальні послуги. Така пільга надається громадянам, які працювали у певних сферах та мають низький дохід

Хто має право на пільги

Кабінет Міністрів України розробив механізм надання пільг пенсіонерам, який регулюється постановою уряду“ «Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї».

Згідно з цим документом, право на повне (100%) звільнення від оплати житлово-комунальних послуг мають:

вчителі;

бібліотекарі;

медичні працівники;

працівники культури, які проживають у сільській місцевості.

Ці громадяни отримують повну компенсацію витрат на житлово-комунальні послуги.

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Інші форми державної допомоги

Більшість українських пенсіонерів можуть скористатися субсидіями, які частково покривають витрати на житлово-комунальні послуги. Розмір цієї підтримки визначається залежно від сукупного доходу пенсіонера та вартості комунальних послуг.

Для пенсіонерів, які мешкають у будинках без централізованого опалення, передбачено спеціальні умови. Таким громадянам надається субсидія для придбання твердого палива. Ця виплата здійснюється один раз на рік, а її сума може сягати 21 000 гривень.

Державна підтримка у вигляді пільг і субсидій спрямована на зменшення фінансового навантаження на пенсіонерів. Зокрема, повне звільнення від оплати житлово-комунальних послуг є важливим інструментом допомоги громадянам, які працювали у соціально значущих сферах.

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За матеріалами: 24tv.