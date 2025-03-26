Деякі пенсіонери можуть отримати фінансову допомогу від ООН

Пенсіонери, які відповідають критеріям участі в програмі додаткової грошової допомоги від ООН, можуть розраховувати на виплати від Всесвітньої продовольчої програми. Дія цієї ініціативи подовжена до літа 2025 року

Розмір допомоги залежить від суми пенсії — доплата надається у розмірі різниці між 3 250 грн та фактичною пенсійною виплатою. Наприклад, якщо пенсія становить 3 100 грн, пенсіонер отримає 150 грн доплати.

Щоб скористатися програмою, необхідно відповідати трьом обов’язковим умовам:

проживати на території, де ведуться бойові дії або в зоні, наближеній до фронту;

отримувати пенсію не вище ніж 3 250 грн;

не отримувати жодних виплат від інших міжнародних організацій чи допомоги для ВПО, починаючи з 1 березня 2023 року.

У програмі беруть участь мешканці регіонів, де зафіксовано активні або потенційні бойові дії. Це окремі території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

Цікаве по темі: Деяких українців можуть позбавити доплат до пенсії

Зверніть увагу! Якщо пенсіонер втрачає відповідність хоча б одній із вищезазначених умов, виплати автоматично припиняються.

Хто ще має право на допомогу від ООН

Наприкінці 2024 року перелік категорій українців, які можуть отримати фінансову підтримку від ООН, було розширено.

Відтепер претендувати на грошові виплати можуть:

громадяни, які не мають права на пенсійне забезпечення;

особи з інвалідністю, як дорослі, так і діти.

Важливо: отримати допомогу можна лише за умови, що людина одночасно відповідає кільком визначеним критеріям.

Нагадаємо, що у квітні українським пенсіонерам проведуть автоматичний перерахунок виплат, який залежатиме від оновленого страхового стажу. Додатково звертатися для цього не потрібно — все відбудеться без участі пенсіонерів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Яку мінімальну зарплату треба отримувати, щоб мати право на пенсію

Який розмір пенсії отримають українці без трудового стажу у 2025 році

Українські військові отримуватимуть пенсії за новими правилами: що зміниться

Джерело: 24 Канал.