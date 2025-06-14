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3 способи, як криптовалюта може змінити управління фінансами

14.06.2025 13:00
Ольга Деркач
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Криптовалюта та блокчейн-технології мають усі шанси кардинально змінити сферу особистих фінансів у найближчі десять років

3 способи, як криптовалюта може змінити управління фінансами

3 способи, як криптовалюта може змінити управління фінансами Фото: freepik.com

І навіть якщо ви ніколи не купите Біткоїн, Ethereum чи інші цифрові активи, ці зміни можуть вплинути на те, як ви зберігаєте, витрачаєте та керуєте своїми грошима.

Ось три ключові напрямки, у яких криптовалюта може трансформувати фінансове життя до 2035 року.

Швидкі та дешеві перекази за кордон

Найвідчутніші зміни відбудуться у сфері грошових переказів. Стейблкоїни — криптовалюти, прив’язані до фіатних валют (наприклад, долара США), — усунули головний недолік крипти: нестабільність курсу. Завдяки цьому вони стали зручними для щоденних розрахунків.

За словами директора з продуктів Mastercard Йорна Ламберта, стейблкоїни мають потенціал значно спростити платежі та комерцію по всьому ланцюгу вартості.

У майбутньому зарплати, оплата рахунків і міжнародні перекази можуть проходити через блокчейн-системи, які працюють цілодобово й без участі традиційних банків.

Стейблкоїни — у щоденних витратах

Стейблкоїни вже зараз набирають популярності для щоденного використання завдяки своїй швидкості та низьким комісіям.

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«Ми бачимо зацікавленість з боку банків і компаній, які хочуть створювати власні стейблкоїни», — зазначив CEO Coinbase Браян Армстронг.

Такі компанії, як Circle та JPMorgan, уже розробили власні стейблкоїни для пришвидшення платежів і зниження їхньої вартості.

У міру інтеграції стейблкоїнів у фінансову систему вони можуть стати основним інструментом для повсякденних витрат — від оплати комунальних послуг до онлайн-шопінгу та грошових переказів. Це забезпечить користувачам більше гнучкості й ефективності.

DeFi може витіснити традиційні банки

Найрадикальніша зміна — це розвиток децентралізованих фінансів (DeFi), які можуть повністю усунути посередників у вигляді банків.

Деякі DeFi-платформи вже дозволяють напряму надавати та отримувати кредити, а також заробляти відсотки через смартконтракти — без банків. При цьому прибутковість на таких платформах часто вища, ніж у звичайних ощадних рахунках.

Через десять років люди можуть взагалі відмовитися від банків при зберіганні коштів, кредитуванні чи інвестуванні.

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Джерело: GOBankingRates.

Рубрики: ГрошіКриптовалютиСвітНовини
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