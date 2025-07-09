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Google запустив нову функцію в Gmail

09.07.2025 17:00
Ольга Деркач
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Компанія Google запустила нову функцію в Gmail для тих, хто відчуває себе перевантаженим через потік листів підписки на пошті

Google запустив нову функцію в Gmail

Google запустив нову функцію в Gmail Фото: freepik.com

Розділ «Керування підписками» показує список електронних листів, отриманих у межах активних підписок, автоматично відсортований за частотою надсилання — найактивніші відправники будуть на початку списку. Поруч із кожним з них — окреме посилання для миттєвої відписки від розсилки.

Знайти нову функцію можна, натиснувши на панель навігації у верхньому лівому куті Gmail та обравши пункт «Керування підписками» в меню. Якщо цього розділу ще немає — він з’являється поступово: на вебверсії з сьогоднішнього дня, у мобільному додатку для Android — з 14 липня, для iOS — з 21 липня.

Повна доступність для всіх користувачів може зайняти кілька тижнів. Функція буде доступна для всіх особистих акаунтів Google, користувачів Google Workspace та індивідуальних підписок Workspace у «вибраних країнах».

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Цей розділ також покаже, хто надсилає вам найбільше листів і скільки саме за останні тижні — щоб ви краще розуміли, хто найбільше перевантажує вашу скриньку.

Якщо натиснути на конкретного відправника, відкриється список усіх його листів. Якщо вирішите, що їх надто багато, просто натисніть кнопку «Відписатися», і Gmail надішле запит на відписку замість вас.

Нагадаємо, що компанія Google запускає агента штучного інтелекту (ШІ) AI Mode, що може здійснювати покупки від імені користувачів. режим штучного інтелекту для онлайн-покупок, відкриває вебсайти, що продають товари, дозволяє користувачам віртуально приміряти одяг і оформляє замовлення від імені користувачів. Після того, як користувач знайде товар за допомогою пошуку, він зможе додати його до кошика та автоматично оформити замовлення. Користувач може переглянути транзакцію та оплатити її самостійно або дозволити ШІ зробити це за нього. AI Mode також може відстежувати ціни і надсилати користувачеві повідомлення, якщо товар, за яким ведеться спостереження, досягає встановленої цільової ціни.

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Джерело: The Verge.

Рубрики: GoogleСвітНовиниТехнології
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