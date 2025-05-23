Google запускає ШІ-асистента для онлайн-шопінгу

Компанія Google запускає агента штучного інтелекту (ШІ) AI Mode, що може здійснювати покупки від імені користувачів

На щорічній конференції I/O пошуковий гігант представив режим штучного інтелекту для онлайн-покупок, який відкриває вебсайти, що продають товари, дозволяє користувачам віртуально приміряти одяг і оформляє замовлення від імені користувачів.

Після того, як користувач знайде товар за допомогою пошуку, він зможе додати його до кошика та автоматично оформити замовлення. Користувач може переглянути транзакцію та оплатити її самостійно або дозволити ШІ зробити це за нього.

AI Mode також може відстежувати ціни і надсилати користувачеві повідомлення, якщо товар, за яким ведеться спостереження, досягає встановленої цільової ціни.

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За словами Google, функція автоматичної оплати, яка буде запущена в найближчі місяці, допоможе користувачам купувати товари за ціною, яка відповідає їхньому бюджету.

«Просто натисніть «відстежити ціну» на будь-якому товарі, виберіть потрібний розмір, колір (або інші параметри на ваш вибір) і суму, яку ви готові витратити, — пояснює Google. — Слідкуйте за повідомленням про зниження ціни, і коли будете готові до покупки, просто підтвердіть деталі покупки і натисніть «купити для мене». Ми додамо товар до вашого кошика на сайті продавця і безпечно оформимо покупку від вашого імені за допомогою Google Pay».

Нагадаємо, що у Google залишиться один домен для всіх країн: що зміниться для користувачів. У компанії пояснили, що більше не потребують доменів країн для надання локальних результатів пошуку, адже ще з 2017 року геолокаційна логіка працює однаково для всіх користувачів, незалежно від адреси сайту.

Раніше ми писали, що Google випустить нову модель ШІ. Модель Gemini 2.5 Flash буде запущена у Vertex AI, платформі для розробки штучного інтелекту Google. Компанія заявляє, що вона пропонує «динамічні та керовані» обчислення, що дозволяє розробникам регулювати час обробки залежно від складності запитів.

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Джерело: Finextra.