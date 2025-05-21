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Google інтегрує Gemini в смартокуляри та навушники

21.05.2025 12:30
Ольга Деркач
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Компанія Google оголосила, що її штучний інтелект (ШІ) Gemini буде доступний у смартокулярах та навушниках, оснащених її операційною системою розширеної реальності (XR) Android XR

Google інтегрує Gemini в смартокуляри та навушники

Google інтегрує Gemini в смартокуляри та навушники Фото: freepik.com

Про це компанія повідомила у дописі, в якому оголосила про партнерство з брендами окулярів Gentle Monster та Warby Parker з метою створення окулярів з Android XR, які будуть стильними та зручними для щоденного носіння. У майбутньому до них приєднаються й інші партнери.

«А що, якби ваш ШІ-асистент міг бачити світ з вашої перспективи і пропонувати допомогу? Саме ця ідея лежить в основі наших останніх досягнень в Android XR, — заявив Шахрам Ізаді, віцепрезидент і генеральний директор Android XR у Google. — Це перша платформа Android, створена в епоху Gemini, яка забезпечує роботу екосистеми навушників, окулярів та всього іншого».

Додавання Gemini до окулярів стане «гігантським кроком вперед» у розробці смартокулярів, над якими Google працювала протягом останнього десятиліття, написав Ізаді.

Ці окуляри будуть оснащені камерою, мікрофоном і динаміками та працюватимуть з телефоном користувача, щоб забезпечити доступ до застосунків без необхідності тримати телефон у руках.

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Завдяки цим інструментам і можливостям смартокуляри з Android XR будуть конфіденційно надавати користувачеві інформацію, коли це потрібно, через опційний дисплей в лінзах; розуміти контекст користувача, поєднуючи штучний інтелект з інструментами, що бачать і чують; надавати переклад мови в режимі реального часу; і допомагати з такими завданнями, як обмін повідомленнями з друзями, призначення зустрічей, запит про маршрут і фотографування.

Для створення цих смартокулярів Google розширив існуюче партнерство з Samsung, включивши в нього окуляри та навушники.

«Разом ми створюємо програмне забезпечення та еталонну апаратну платформу, яка дозволить екосистемі створювати чудові окуляри», — написав Ізаді.

Google представила Android XR у грудні, заявивши, що розробила операційну систему у співпраці з Samsung і що Android XR спочатку буде запущена на гарнітурах, виготовлених Samsung.

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Джерело: PYMNTS.

Рубрики: GoogleСвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
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