Google випустить нову модель ШІ

Компанія Google випустить нову модель штучного інтелекту (ШІ), розроблену для забезпечення високої продуктивності з акцентом на ефективність

Модель Gemini 2.5 Flash буде запущена у Vertex AI, платформі для розробки штучного інтелекту Google. Компанія заявляє, що вона пропонує «динамічні та керовані» обчислення, що дозволяє розробникам регулювати час обробки залежно від складності запитів.

«Ви можете налаштувати швидкість, точність і баланс витрат відповідно до ваших конкретних потреб, — пише Google. — Ця гнучкість є ключовим фактором для оптимізації продуктивності Flash у великих обсягах, чутливих до витрат».

Вартість флагманських моделей штучного інтелекту продовжує зростати. Моделі з нижчою ціною, такі як 2.5 Flash, є привабливою альтернативою дорогим топовим варіантам.

Gemini 2.5 Flash — це «міркувальна» модель, подібна до o3-mini від OpenAI та R1 від DeepSeek. Це означає, що йому потрібно трохи більше часу, щоб відповісти на питання і перевірити себе.

Google стверджує, що 2.5 Flash ідеально підходить для «великих обсягів» і «реального часу», таких як обслуговування клієнтів і розбір документів.

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«Ця робоча конячка оптимізована спеціально для низьких затримок і зниження вартості, — йдеться у блозі Google. — Це ідеальний двигун для віртуальних асистентів і інструментів підбиття підсумків у реальному часі, де ефективність у масштабі є ключовим фактором».

Google не опублікував технічного звіту про безпеку Gemini 2.5 Flash, що ускладнює розуміння того, де ця модель має переваги, а де недоліки.

Google також оголосила, що планує впровадити моделі Gemini, такі як 2.5 Flash, у локальних середовищах, починаючи з третього кварталу. Моделі Gemini будуть доступні в Google Distributed Cloud (GDC), локальному рішенні Google для клієнтів із суворими вимогами до управління даними. Google заявляє, що працює з Nvidia над тим, щоб перенести моделі Gemini на GDC-сумісні системи Nvidia Blackwell, які клієнти можуть придбати через Google або через інші канали, яким вони надають перевагу.

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Джерело: Tech Crunch.