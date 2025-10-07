Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України

Світовий банк залишив незмінним прогноз зростання української економіки за підсумками 2025 року — 2%, але суттєво погіршив очікування на 2026 рік. Тепер прогнозується зростання лише на 2,2%, що на 3,2% нижче, ніж у червневому прогнозі

Такі дані наведено в осінньому економічному звіті Світового банку, оприлюдненому 7 жовтня.

У документі зазначається, що, порівняно з червнем, банк не змінив оцінку цьогорічного економічного зростання України, залишивши її на рівні 2%. Водночас було оновлено очікування щодо темпів розвитку ВВП у найближчі два роки.

Згідно з новим прогнозом, у 2026 році українська економіка зросте на 2,2% — на 3,2% менше, ніж передбачалося влітку. А вже у 2027 році темпи зростання можуть прискоритися до 5%, що на 0,5% вище, ніж у червневому прогнозі.

«Економічне зростання в Україні, ймовірно, сповільниться до 2% у 2025 році порівняно з 2,9% у 2024-му. Це зумовлено тим, що російське вторгнення продовжує негативно впливати на інвестиції та ділову активність. Імпорт газу досяг найвищого рівня за майже два роки, тоді як пошкодження інфраструктури обмежує внутрішнє виробництво», — йдеться у звіті Світового банку.

Цікаве по темі: Світовий банк підвищив межу бідності

Аналітики наголошують, що уповільнення економічного зростання пов’язане також зі зниженням експорту сільськогосподарської продукції. На це вплинули несприятливі погодні умови та відновлення Європейським Союзом торговельного режиму, який діяв до повномасштабного вторгнення росії. Йдеться про введення обмежень на ключові категорії українського експорту — агропродукцію та харчові товари.

«У першій половині 2025 року вартість українського експорту знизилася майже на 5% через скорочення постачань до Європейського Союзу, який залишається головним торговельним партнером України. На ринок ЄС припадає близько 60% усього українського експорту», — зазначили у Світовому банку.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Де в ЄС найвища мінімальна зарплата

Надходження до місцевих бюджетів зросли у 2025 — Податкова

BlackRock за добу інвестував понад $1 млрд у дві криптовалюти

Джерело: Укрінформ.