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Світовий банк підвищив межу бідності

10.06.2025 14:20
Ольга Деркач
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Світовий банк оновив глобальні межі бідності після публікації нових показників паритету купівельної спроможності (ПКС), які у травні 2024 року представила Програма міжнародних порівнянь (ICP)

Світовий банк підвищив межу бідності

Світовий банк підвищив межу бідності Фото: chatgpt.com

ПКС — це основні дані, які використовуються для переведення різних валют у спільну, порівнювану одиницю з урахуванням відмінностей у цінах між країнами, йдеться на сайті Світового банку.

За підсумками оновлення, нова міжнародна межа бідності становить $3,00 на особу на день, що замінює попередній рівень у $2,15, розрахований за ПКС 2017 року.

Оскільки рівень цін у світі змінюється, Світовий банк час від часу переглядає межі бідності, щоби відобразити ці зміни.

Міжнародна межа бідності (як і межі для країн із нижчим і вищим за середній рівнем доходу) базується на цінах, зібраних у рамках Програми міжнародних порівнянь, яка проводить збір порівняльних цінових даних і формує ПКС для економік світу. Найсвіжіші цінові дані — зібрані у 2021 році — були оприлюднені у травні 2024 року. Наразі ці дані інтегруються у статистику Світового банку для точнішої оцінки масштабів бідності. Крім того, нова межа враховує останні вдосконалення у вимірюванні рівня добробуту в країнах із низькими доходами.

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Це оновлення межі бідності базується на тій самій методології, яка використовується з 1990 року, коли було вперше запроваджено показник «один долар на день». Водночас цього разу Світовий банк зміг швидше врахувати нові цінові дані порівняно з попередніми циклами оновлення ПКС.

Міжнародна межа бідності оновлюється періодично, щоб враховувати зміну вартості життя у світі. Поточне підвищення порогового значення також пов’язане з більш точними даними про базові потреби у продуктах харчування, одязі та житлі в бідних країнах. Востаннє межу переглядали у 2022 році, коли показники ПКС було оновлено з 2011 до 2017 року.

Попри зміну значення, міжнародна межа бідності й далі виконує ту саму функцію, що й з 1990 року: вона допомагає визначити людей, які живуть в умовах абсолютної грошової бідності — відповідно до стандартів найбідніших країн світу.

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Рубрики: ГрошіСвітНовини
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