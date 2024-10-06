Для українців введуть базову соціальну допомогу: скільки платитимуть

Уряд пропонує надавати базову соціальну допомогу найуразливішим категоріям населення як основний засіб подолання бідності та реагування на складні життєві обставини

Міністерство соціальної політики України винесло на обговорення постанови Кабінету міністрів під назвою «Деякі питання реалізації експериментального проєкту щодо надання базової соціальної допомоги».

Відповідний проєкт опублікований на сайті Федерації профспілок України (ФПУ) і буде на обговоренні до 7 жовтня. Ним пропонується надавати базову соціальну допомогу найуразливішим категоріям українців.

Розмір базової соціальної допомоги визначатиметься як різниця між сукупним розміром базової величини для кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім’ї.

Читайте також: Що буде з соцвиплатами українців у 2025 році — Гетманцев

Наразі розмір базової величини становить 4 500 грн. Розмір базової величини для сім’ї визначається на рівні 100% від такої базової величини для першого члена сім’ї (уповноваженого представника сім’ї) та 70% від такої базової величини — для кожного наступного члена сім’ї, відповідно до яких розраховується допомога.

Хто зможе отримати допомогу

Базову соціальну допомогу планують призначати лише за бажанням людини. При цьому громадян не позбавлять права на отримання іншого виду допомоги (у разі відмови від отримання базової соціальної допомоги).

Заяву про намір та заяву про призначення повинен буде подавати член сім’ї, який отримує один або декілька видів таких виплат:

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям;

допомогу на дітей одиноким матерям;

допомогу на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;

тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме;

допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам;

державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

Вас може зацікавити: В Україні спростили правила оформлення соцдопомоги: що змінилось

Водночас для громадян, що набули право на пенсію за віком, розмір базової величини пропорційний їхньому страховому стажу і становить:

стаж менше ніж 10 років – 53% (2385 грн);

стаж від 10 до 20 років – 62% (2790 грн);

стаж від 20 до 30 років – 70% (3150 грн);

стаж 30 і більше років – 88% (3960 грн).

Нагадаємо, починаючи з 1 жовтня, мінімальний розмір допомоги по безробіттю в Україні збільшився на 500 грн – з 2500 до 3000 грн. Відповідне рішення ухвалив Державний центр зайнятості. Це підвищення стосується лише українців, які мають щонайменше 7 місяців страхового стажу за останні 12 місяців, а також зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Українці мають право на ще один вид пенсії: хто і як може отримати

Уряд хоче впровадити базову соціальну допомогу: що зміниться для пенсіонерів

Українці можуть купити стаж для отримання пенсії — як це зробити

За матеріалами РБК-Україна