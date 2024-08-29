В Україні спростили правила оформлення соцдопомоги: що змінилось

Українцям стане простіше оформлювати соціальну допомогу від держави завдяки диджиталізації низки процесів

Кабінет міністрів спростив порядок оформлення державної соцдопомоги, нові правила наберуть чинності вже з 1 вересня. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів та податкової політики, народний депутат Данило Гетманцев у своєму Telegram.

Так, завдяки інтеграції різноманітних реєстрів українцям не треба буде подавати жодні паперові документи чи їхні копії, якщо вони вже є в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС). Також це стосується документів, які можна отримати шляхом міжвідомчого інформаційного обміну від інших державних органів – розпорядників і власників відповідних реєстрів.

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Відповідні зміни внесено щодо різних видів соцдопомоги від держави, зокрема:

державної допомоги сім’ям з дітьми;

державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;

допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;

державної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у тому числі з інвалідністю, виплат батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соцпослуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»;

державної соцдопомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Таким чином Кабмін прагне спростити та полегшити життя громадянам, які звертаються по державну допомогу, позбавивши їх клопоту збирати папірці та подавати документи, які вже є у розпорядженні державних органів.

Нагадаємо, для ВПО незабаром можуть з’явитись субсидії на оренду житла. Після узгодження відповідного інструмента державної підтримки його подадуть на розгляд уряду.

Автори документа пропонують, щоб субсидія на оренду житла призначалася тим родинам, видатки яких на оренду перевищують 30% сукупного доходу.

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