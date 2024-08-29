close-btn
PaySpaceMagazine

В Україні спростили правила оформлення соцдопомоги: що змінилось

29.08.2024 19:00
Дарія Шуть
Читати росiйською

Українцям стане простіше оформлювати соціальну допомогу від держави завдяки диджиталізації низки процесів

В Україні спростили правила оформлення соцдопомоги: що змінилось

Фото: freepik.com

Кабінет міністрів спростив порядок оформлення державної соцдопомоги, нові правила наберуть чинності вже з 1 вересня. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів та податкової політики, народний депутат Данило Гетманцев у своєму Telegram.

Так, завдяки інтеграції різноманітних реєстрів українцям не треба буде подавати жодні паперові документи чи їхні копії, якщо вони вже є в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС). Також це стосується документів, які можна отримати шляхом міжвідомчого інформаційного обміну від інших державних органів – розпорядників і власників відповідних реєстрів.

Читайте також: Уряд хоче впровадити базову соціальну допомогу: що зміниться для пенсіонерів

Відповідні зміни внесено щодо різних видів соцдопомоги від держави, зокрема:

  • державної допомоги сім’ям з дітьми;
  • державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;
  • допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;
  • державної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у тому числі з інвалідністю, виплат батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соцпослуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»;
  • державної соцдопомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
  • допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Таким чином Кабмін прагне спростити та полегшити життя громадянам, які звертаються по державну допомогу, позбавивши їх клопоту збирати папірці та подавати документи, які вже є у розпорядженні державних органів.

Нагадаємо, для ВПО незабаром можуть з’явитись субсидії на оренду житла. Після узгодження відповідного інструмента державної підтримки його подадуть на розгляд уряду.

Автори документа пропонують, щоб субсидія на оренду житла призначалася тим родинам, видатки яких на оренду перевищують 30% сукупного доходу.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Військовим оновили виплати — Міноборони

Яка пенсія передбачена для військових у 2024 році — ПФУ

Україна внесе зміни в соцвиплати на вимогу МВФ: чого чекати

Рубрики: ГрошіЗаконодавствоНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Коли запрацює економічне бронювання від мобілізації — Мінекономіки 29.08.2024

Коли запрацює економічне бронювання від мобілізації — Мінекономіки
Влада знизить вплив у банківській сфері на вимогу МВФ — законопроєкт 29.08.2024

Влада знизить вплив у банківській сфері на вимогу МВФ — законопроєкт
Україна домовилась про реструктуризацію держборгу на $20,5 млрд 29.08.2024

Україна домовилась про реструктуризацію держборгу на $20,5 млрд
Українцям по-новому рахуватимуть пенсії: що зміниться 28.08.2024

Українцям по-новому рахуватимуть пенсії: що зміниться
НБУ, Мінфін та МВФ виступили проти підвищення податку для банків — Железняк 28.08.2024

НБУ, Мінфін та МВФ виступили проти підвищення податку для банків — Железняк
У Мінцифри розповіли, коли в Україні зʼявиться 5G 28.08.2024

У Мінцифри розповіли, коли в Україні зʼявиться 5G
Вибір редакції
Всі
«Ми надаємо стартапам класний стартовий майданчик, щоб вони рухались швидше і зменшили кількість помилок»: інтерв'ю із CEO INNOV8 та Mission Possible Святославом Святненком
ТОП статей 29.08.2024

«Ми надаємо стартапам класний стартовий майданчик, щоб вони рухались швидше і зменшили кількість помилок»: інтерв'ю із CEO INNOV8 та Mission Possible Святославом Святненком

 Технічний аналіз криптовалют: методи та індикатори
ТОП статей 29.08.2024

Технічний аналіз криптовалют: методи та індикатори
Останні новини
Сьогодні  20:20

На людство чекає найбільший фінансовий крах в історії — Кійосакі

 Сьогодні  19:40

Google навчить ШІ, розпізнавати ознаки хвороб за звуками

 Сьогодні  18:20

Скільки заробив Vodafone за пів року: названо суму

 Сьогодні  17:40

Коли запрацює економічне бронювання від мобілізації — Мінекономіки

 Сьогодні  17:00

Криптотрейдер перетворив $29 на $125 000 за 3 хвилини

 Сьогодні  16:20

Влада знизить вплив у банківській сфері на вимогу МВФ — законопроєкт

 Сьогодні  16:07

«Ми надаємо стартапам класний стартовий майданчик, щоб вони рухались швидше і зменшили кількість помилок»: інтерв'ю із CEO INNOV8 та Mission Possible Святославом Святненком

 Всі новини
credit link image