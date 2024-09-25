В Україні з жовтня зросте допомога по безробіттю: наскільки

Мінімальна сума допомоги по безробіттю для українців зросте, але це стосуватиметься не всіх категорій громадян

Починаючи з 1 жовтня, мінімальний розмір допомоги по безробіттю в Україні збільшиться на 500 грн – з 2500 до 3000 грн. Відповідне рішення ухвалив Державний центр зайнятості.

Про це повідомила членкиня комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна в Telegram.

За її словами, це підвищення стосується лише українців, які мають щонайменше 7 місяців страхового стажу за останні 12 місяців, а також зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Для людей без страхового стажу розмір допомоги по безробіттю залишиться таким самим — на рівні 1500 грн.

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Також Южаніна нагадала, що згідно з законодавством під час воєнного стану тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 90 календарних днів, а особам передпенсійного віку – 360 календарних днів.

До цього тривалість виплати допомоги по безробіттю застрахованим особам не перевищувала 360 календарних днів (особам передпенсійного віку – не більше 720 календарних днів).

Нагадаємо, в проєкті держбюджету-2025 передбачено замороження показників прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати на рівні поточного року. Саме відсутність індексації соціалки викликає найбільший суспільний резонанс.

Загалом наступного року на соціальний захист буде скеровано 419,2 млрд грн, що майже на 50 млрд грн менше, ніж у 2024-му. Водночас, попри скорочення соціальних видатків, щорічна індексація пенсій все ж передбачена.

Також ми писали, що український уряд змінив правила електронної ідентифікації для отримання низки соціальних виплат для імплементації законодавства ЄС. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

Крім того, Кабінет міністрів готує пакет законопроєктів щодо оновлення пенсійної системи України, які планується внести до парламенту вже до кінця 2024 року. Пенсійна реформа передбачає вирівнювання пенсій, особливо для тих, хто довго на пенсії, для рівних умов у пенсійному забезпеченні.

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