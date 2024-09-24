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Кабмін змінив правила декількох виплат військовим

24.09.2024 15:40
Дарія Шуть
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Військовим, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій, буде простіше отримати грошову допомогу від держави. Також це стосується випадків, коли на виплати претендують близькі загиблих воїнів

Кабмін змінив правила декількох виплат військовим

Фото: unsplash.com, instagram.com/zelenskiy_official

Український уряд спростив виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців внаслідок війни.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram.

За його словами, цю постанову Кабмін ухвалив відповідно до закону, який набув чинності ще 4 квітня. Тобто уряд 5 місяців готував ці постанови, щоб запрацював закон.

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Серед основних змін — тепер заяву про призначення виплат потрібно подавати до Міністерства у справах ветеранів.

Заяву можна оформити через центр адміністративних послуг (ЦНАП). Пізніше також з’явиться можливість робити це через Дію або Єдиний державний реєстр ветеранів війни, коли будуть запроваджені відповідні технічні зміни.

Рішення про призначення та виплати буде приймати безпосередньо Мінветеранів. Також відомство перераховуватиме призначені кошти на особистий банківський рахунок заявника.

Нагадаємо, український уряд змінив порядок виплат компенсації за винайм житла для військовослужбовців. Захисники в Україні мають право отримати компенсацію за оренду житла. Претендувати на виплати можуть всі військові, крім мобілізованих.

Сума варіюється залежно від місця проживання. Найбільші виплати наразі передбачені у столиці. Зокрема, з 2024 року встановлено такі розміри компенсації:

  • у Києві — 4560 гривень на місяць (+760 грн порівняно з 2023 роком);
  • в обласних центрах — 3420 гривень (+570 грн);
  • в інших населених пунктах — 2280 гривень (+380 грн).

Також ми писали, що військово-обліковий документ з Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів можна швидко отримати на порталі Дія.

Зазначається, що документ має таку саму юридичну силу, як паперовий, тож його можна використовувати в будь-яких життєвих обставинах — від працевлаштування до проходження перевірки на блокпості.

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Рубрики: Війна з РосієюГрошіЗаконодавствоНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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