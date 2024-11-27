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Держава виплатить по 6500 грн на дитину: хто отримає

27.11.2024 13:00
Ольга Деркач
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На кожну дитину з малозабезпечених сімей та сімей внутрішньо-переміщених осіб (ВПО), які потребують підтримки, держава надасть 6 500 грн допомоги за програмою «Тепла зима»

Держава виплатить по 6500 грн на дитину: хто отримає

Держава виплатить по 6500 грн на дитину: хто отримає Фото: freepik.com, unsplash.com

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики у своєму пресрелізі.

«Тепла зима» запроваджується в межах комплексного пакету «Зимової підтримки» для українських родин.

Ця виплата буде спрямована на те, аби батьки з малозабезпечених родин, а також родин з дітьми з числа найбільш вразливих ВПО мали можливість придбати для дітей теплий одяг та взуття на зиму. Адже з урахуванням дорослішання дитини, купувати одяг більшого розміру потрібно регулярно, дитячий одяг часто не поступається за ціною одягу та взуття для дорослих, а можливості родин купувати такий одяг дуже обмежені.

Міністерство соціальної політики України розробило постанову, яку підтримав Кабінет Міністрів, для надання додаткової підтримки вразливим категоріям населення.

Згідно з цією постановою, у грудні 2024 року малозабезпечені родини з дітьми та сім’ї-ВПО з дітьми, які отримують допомогу на проживання, отримають одноразову грошову допомогу в розмірі 6 500 грн на кожну дитину віком до 18 років.

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Крім того, така допомога передбачена для осіб з інвалідністю I групи, які належать до категорії внутрішньо переміщених осіб.

«Батьки понад півмільйона дітей зможуть скористатися фінансовою підтримкою від держави, зокрема, придбати необхідний теплий одяг чи взуття для своєї дитини. Це ще один важливий крок держави та інструмент для підтримки та посилення спроможності українських родин до виховання та догляду за дітьми у цей непростий час», — зазначила Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Виплата нової допомоги відбудеться впродовж грудня 2024 року. Додатково звертатися для її призначення не потрібно. Завдяки цифровому обміну даними та інформації, що міститься в державних реєстрах, допомогу буде нараховано автоматично, а кошти надійдуть безпосередньо на картковий рахунок отримувача.

Важливо зазначити, що ця виплата не враховуватиметься у середньомісячний сукупний дохід сім’ї, який визначається під час оформлення інших видів соціальної підтримки (наприклад, житлової субсидії). Відповідно, вона жодним чином не вплине на отримання інших видів допомоги.

Нагадаємо, що українцям можуть збільшити виплати при народженні дитини. До Верховної Ради подали законопроєкт, що передбачає підвищення виплат при народженні дитини, привівши показник до рівня поточного прожиткового мінімуму.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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