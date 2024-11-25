Названо, коли та кому Укрпошта виплатить 1000 грн «Зимової єПідтримки»

Із грудня 2024 року Укрпошта розпочне виплату державної допомоги за програмою «Зимова єПідтримка» у розмірі 1 000 гривень пенсіонерам, людям з інвалідністю I та II групи, а також одержувачам соціальної допомоги, зокрема на прифронтових територіях, які отримують її через відділення компанії

Перші виплати здійснюватимуться разом із пенсіями та соціальною допомогою на початку грудня, про це Укрпошта повідомила в пресрелізі.

Хто може отримати виплати через Укрпошту

Завдяки розгалуженій мережі Укрпошти, що охоплює всі населені пункти України, понад два мільйони пенсіонерів та людей з інвалідністю I і II групи отримають одноразову допомогу в розмірі 1000 гривень разом із пенсіями та соціальними виплатами. Перелік отримувачів формує Міністерство соціальної політики, і ті, хто до нього включений, не зможуть подати заявку через Дію.

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Виплати здійснюватимуться через листонош, стаціонарні та пересувні відділення Укрпошти.

Як можна використати 1 000 грн від держави

Отримувачі допомоги від держави можуть витратити її на оплату комунальних послуг, послуг мобільного зв’язку, придбання харчових продуктів, побутової хімії, ліків та інших товарів українського виробництва безпосередньо у відділеннях Укрпошти. Клієнти компанії зможуть використати кошти «Зимової підтримки» на передплату газет і журналів на наступний рік або придбання поштової продукції.

Коли можна отримати допомогу від держави

Допомога за програмою «Зимова єПідтримка» в Укрпошті буде надаватися у період з грудня 2024 року по лютий 2025 року. Приймання заявок на отримання допомоги через Укрпошту розпочнеться на початку грудня.

Допомогу можна буде використати до березня 2025 року, що забезпечує гнучкість і зручність для отримувачів.

«Укрпошта — це про можливості для всіх. Завдяки розгалуженій мережі ми забезпечимо доставку допомоги від держави мільйонам українців — пенсіонерам, одержувачам соціальної допомоги, субсидій та іншим — особливо у найвіддаленіші села та на лінію фронту. Тобто там, де скористатись цифровими засобами найскладніше, або відсутні банківські установи та термінали. Саме там живуть ті, хто потребує цієї підтримки найбільше, і ми допоможемо їм використати цю допомогу та доставимо ліки, продукти, товари, допоможемо сплатити комунальні платежі. Ми раді долучитись до ініціатив, які роблять життя для українців трохи простішим у ці часи, і доставити трохи позитивних емоцій та щось святкове до столу напередодні різдвяних свят», — коментує Ігор Смілянський, генеральний директор Укрпошти.

Нагадаємо, що Укрпошта значно прискорить доставку посилок. Укрпошта прагне скоротити термін доставки посилок і для цього планує відкрити десятки нових сортувальних центрів вже до кінця року.

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