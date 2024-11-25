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Названо, коли та кому Укрпошта виплатить 1000 грн «Зимової єПідтримки»

25.11.2024 19:30
Ольга Деркач
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Із грудня 2024 року Укрпошта розпочне виплату державної допомоги за програмою «Зимова єПідтримка» у розмірі 1 000 гривень пенсіонерам, людям з інвалідністю I та II групи, а також одержувачам соціальної допомоги, зокрема на прифронтових територіях, які отримують її через відділення компанії

Названо, коли та кому Укрпошта виплатить 1000 грн «Зимової єПідтримки»

Названо, коли та кому Укрпошта виплатить 1000 грн «Зимової єПідтримки» Фото: tr.tax.gov.ua, freepik.com

Перші виплати здійснюватимуться разом із пенсіями та соціальною допомогою на початку грудня, про це Укрпошта повідомила в пресрелізі.

Хто може отримати виплати через Укрпошту

Завдяки розгалуженій мережі Укрпошти, що охоплює всі населені пункти України, понад два мільйони пенсіонерів та людей з інвалідністю I і II групи отримають одноразову допомогу в розмірі 1000 гривень разом із пенсіями та соціальними виплатами. Перелік отримувачів формує Міністерство соціальної політики, і ті, хто до нього включений, не зможуть подати заявку через Дію.

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Виплати здійснюватимуться через листонош, стаціонарні та пересувні відділення Укрпошти.

Як можна використати 1 000 грн від держави

Отримувачі допомоги від держави можуть витратити її на оплату комунальних послуг, послуг мобільного зв’язку, придбання харчових продуктів, побутової хімії, ліків та інших товарів українського виробництва безпосередньо у відділеннях Укрпошти. Клієнти компанії зможуть використати кошти «Зимової підтримки» на передплату газет і журналів на наступний рік або придбання поштової продукції.

Коли можна отримати допомогу від держави

Допомога за програмою «Зимова єПідтримка» в Укрпошті буде надаватися у період з грудня 2024 року по лютий 2025 року. Приймання заявок на отримання допомоги через Укрпошту розпочнеться на початку грудня.

Допомогу можна буде використати до березня 2025 року, що забезпечує гнучкість і зручність для отримувачів.

«Укрпошта — це про можливості для всіх. Завдяки розгалуженій мережі ми забезпечимо доставку допомоги від держави мільйонам українців — пенсіонерам, одержувачам соціальної допомоги, субсидій та іншим — особливо у найвіддаленіші села та на лінію фронту. Тобто там, де скористатись цифровими засобами найскладніше, або відсутні банківські установи та термінали. Саме там живуть ті, хто потребує цієї підтримки найбільше, і ми допоможемо їм використати цю допомогу та доставимо ліки, продукти, товари, допоможемо сплатити комунальні платежі. Ми раді долучитись до ініціатив, які роблять життя для українців трохи простішим у ці часи, і доставити трохи позитивних емоцій та щось святкове до столу напередодні різдвяних свят», —  коментує Ігор Смілянський, генеральний директор Укрпошти.

Нагадаємо, що Укрпошта значно прискорить доставку посилок. Укрпошта прагне скоротити термін доставки посилок і для цього планує відкрити десятки нових сортувальних центрів вже до кінця року.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніУкрпошта
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