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Укрпошта проведе E-Export Intensive у п'яти регіонах України

04.11.2024 15:50
Дарія Шуть
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Укрпошта проведе серію безплатних очних заходів E-Export Intensive у п’яти регіонах України в межах Платформи стійкого бізнесу.Академія Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні за підтримки уряду Японії

Укрпошта проведе E-Export Intensive у п'яти регіонах України

Фото: e-export.ukrposhta.ua

Головна мета E-Export Intensive — допомогти ветеранам, внутрішньо переміщеним особам та підприємцям-початківцям відкрити і розвинути свій бізнес на міжнародних торгівельних платформах, таких як eBay, Etsy, Shopify.

Учасники отримають практичні знання про ефективний старт роботи на найпопулярніших інтернет-майданчиках світу: як оцінити потенціал товару та ніші, як розмістити перші товарні лістинги та налаштувати рекламу, отримати оплату за товар, сплатити податки і доставити товар по всьому світу.

Організатори зазначають, що це унікальна можливість отримати безплатну підтримку і практичні навички від компетентних експертів-практиків, які мають глибоку експертизу з просування українських товарів на глобальних ринках.

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Розклад заходів:

  • Харків — 13 листопада 2024 р.
  • Одеса — 27 листопада 2024 р.
  • Вінниця — 11 грудня 2024 р.
  • Львів — 15 січня 2025 р.
  • Київ — 29 січня 2025 р.

Деталі програми доступні на сайті. Реєстрація на захід у Харкові вже відкрита. Участь безплатна, але кількість місць обмежена. Реєстрація в інших містах буде відкрита за два тижні до дати проведення заходу в конкретному місті на сайті.

«Такі заходи наразі особливо актуальні, адже війна змусила мільйони українців покинути свої домівки, налагоджений побут, улюблену роботу, власний бізнес. Але Україна має вистояти та відродитись, тому кожному з нас необхідно знайти новий шлях для себе», — йдеться в анонсі.

Навчальний практикум E-Export Intensive створено в межах Платформи стійкого бізнесу. Академія Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні у співпраці з Укрпоштою в межах проєкту «Трансформаційне відновлення задля безпеки людей в Україні», що імплементується за підтримки Уряду Японії.

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Рубрики: КомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодіїУкрпоштаБізнес
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