Українцям можуть збільшити виплати при народженні дитини: на скільки

На сьогодні батьки в Україні одноразово отримують 41 280 грн при народженні дитини, і ця сума не змінювалась протягом останніх 10 років

До Верховної Ради подали законопроєкт №12184, що передбачає підвищення виплат при народженні дитини, привівши показник до рівня поточного прожиткового мінімуму.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. За його словами, чинна система виплат, яка не змінювалась з 2014 року, не відповідає нинішнім економічним умовам та повинна бути переглянута.

Проєкт закону передбачає введення нової системи допомоги сім’ям при народженні дитини. Це зокрема одноразова виплата в розмірі 25 прожиткових мінімумів (близько 73 000 грн) та щомісячні виплати на дитину протягом трьох років, що сумарно становитиме 105 прожиткових мінімумів (близько 306 600 грн).

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Нардеп зазначив, що за останні роки мінімальна зарплата в Україні збільшилась у 6,5 раза. При цьому допомога при народженні дитини залишилась такою ж самою.

Раніше Гончаренко подавав петицію з пропозицією про збільшення виплат, однак реакції від влади не отримав. Він вважає, що відповідні зміни можуть підтримати сім’ї в період зростання цін і покращити демографічну ситуацію в країні. Коли може бути розглянуто відповідний проєкт закону, наразі невідомо.

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики України винесло на обговорення постанови Кабінету міністрів під назвою «Деякі питання реалізації експериментального проєкту щодо надання базової соціальної допомоги».

Уряд пропонує надавати базову соціальну допомогу найуразливішим категоріям населення як основний засіб подолання бідності та реагування на складні життєві обставини. Розмір базової соціальної допомоги визначатиметься як різниця між сукупним розміром базової величини для кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім’ї.

Також ми писали, що починаючи з 1 жовтня, мінімальний розмір допомоги по безробіттю в Україні збільшився на 500 грн – з 2500 до 3000 грн. Відповідне рішення ухвалив Державний центр зайнятості.

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